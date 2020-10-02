​IKEA не знайшла доказів використання незаконно заготовленої деревини з України

Шведська мережа магазинів меблів і товарів для дому IKEA завершила незалежний аудит у зв'язку із обвинуваченнями британської неурядової організації Earthsight, яка заявила про продаж компанією IKEA стільців, виготовлених із незаконно зрубаних в українських Карпатах буків.

Про це йдеться у заяві компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

"Результати розслідування третьої сторони за сприяння ТОВ "Легалліс" (Legallis LLC), у рамках якого проводилися відвідування лісових ділянок, а також нашого внутрішнього розслідування командою фахівців із постачання деревини та питань лісового господарства не виявили жодних ознак того, що незаконно заготовлена деревина потрапила до нашого ланцюга постачань", - йдеться в заяві.

У компанії наголосили, що обидва розслідування Earthsight вказали на складну інтерпретацію закону про вирубку лісу.

"Ми підтримуємо дії FSC (Лісової опікунської ради) щодо вирішення цієї проблеми і розгляду питання суперечливого законодавства для подальшого вдосконалення відповідального ведення лісового господарства в Україні та за її межами. Це також підтверджує, чому ми вважаємо, що на сьогодні FSC є найнадійнішою глобальною лісовою сертифікацією з усіх чинних на ринку", - зазначили в компанії.

IKEA наголошує, що як один із найбільших світових споживачів деревини прагне використовувати свої глобальні можливості, щоб сприяти позитивним змінам у цій сфері, особливо в регіонах, які зазнали труднощів.

"Ми віримо, що завдяки своїй присутності можемо робити внесок у відповідальне ведення лісового господарства для зміцнення біорізноманіття, забезпечення ефективного виробництва та підтримки місцевих громад. Щоб цього досягти, компанія продовжує інвестувати в компетентність співробітників. На сьогодні глобальна команда IKEA налічує майже 40 фахівців із постачання деревини і лісового господарства. Вона працює над забезпеченням відповідальної лісозаготівлі і над тим, щоб IКЕА, зі свого боку, сприяла розвитку відповідального ведення лісового господарства", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, у червні 2020 року IKEA розпочала незалежний аудит свого ланцюжка постачань деревини в Україні у зв'язку з обвинуваченнями Earthsight у використанні незаконно заготовленої деревини.

Раніше компанія провела незалежні аудити на основі розслідування Earthsight 2018 року. В організації тоді підрахували, що український ліс рубають і вивозять такими темпами, що за чотири роки його експорт у країни ЄС зріс на 75%, перевищивши позначку в 1 млрд євро 2017 року. Їхні результати не підтвердили використання незаконно заготовленої деревини, а керівництво Держлісагентства України назвало це розслідування "нахабною брехнею" і пообіцяло судитися.