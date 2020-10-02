Михаил Добкин: «Не хотелось бежать, как Виктор Федорович»
Михаил Добкин: «Не хотелось бежать, как Виктор Федорович»
НБУ виводить з обігу монети номіналом 25 коп і гривні зразків до 2003 року
НБУ виводить з обігу монети номіналом 25 коп і гривні зразків до 2003 року
Дебаты Трампа и Байдена. Тучи над Америкой сгущаются
Дебаты Трампа и Байдена. Тучи над Америкой сгущаются
Добкін: тут ми - політики, а в Росії ми - г...вно, колаборанти
Добкін: тут ми - політики, а в Росії ми - г...вно, колаборанти
В Києві співробітницю посольства США знайшли непритомною з травмою голови, вона померла в лікарні (оновлено)
В Києві співробітницю посольства США знайшли непритомною з травмою голови, вона померла в лікарні (оновлено)
iPhone 12: найочікуваніша новинка 2020 року
iPhone 12: найочікуваніша новинка 2020 року
У посольстві США відреагували на загибель своєї співробітниці в Києві
У посольстві США відреагували на загибель своєї співробітниці в Києві
Першої хвилі пандемії COVID-19 в Україні не було, - МОЗ
Першої хвилі пандемії COVID-19 в Україні не було, - МОЗ
Російська делегація в ТКГ несанкціоновано вела запис переговорів, - джерела
Російська делегація в ТКГ несанкціоновано вела запис переговорів, - джерела
ГоловнаСвіт

Трамп полетів у Нью-Джерсі для збору коштів, хоча знав про коронавірус у його радниці, - CNN

Речниця Білого дому приховала інформацію від журналістів.

Трамп полетів у Нью-Джерсі для збору коштів, хоча знав про коронавірус у його радниці, - CNN

Невелика група представників Білого дому знала, що помічниця президента США Гоуп Гікс отримала позитивний тест на Covid-19, ще перед поїздкою Трампа до Нью-Джерсі. Однак Трамп усе-таки поїхав туди для збору коштів, а речниця Кейлі МакЕнані все-таки провела брифінг у Білому домі.

Про це повідомила кореспондентка CNN Кейтлан Коллінз.

Окрім того, МакЕнані під час брифінгу була без маски і не повідомила журналістам про діагноз Гікс.

"Отже, питання до Білого дому: чому президент усе-таки поїхав до Нью-Джерсі, знаючи, що він потенційно може поставити під загрозу цих людей, цих донорів у зборі коштів? І звичайно, чому прессекретар усе-таки провела брифінг, незважаючи на те, що вона контактувала з людиною, котра щойно отримала позитивний тест на коронавірус?" - зазначила Коллінз.

"Вона навіть не сказала нам. Навіть не повідомила репортерів, які були в літаку. І будуть серйозні запитання до Білого дому стосовно приховування інформації не лише від репортерів у залі, а й від американців про стан здоров'я президента і людей, з якими він потенційно контактував", - додала журналістка.

Уранці 2 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив, що він і його дружина Меланія заразилися коронавірусом. Перед тим агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що позитивний тест на COVID-19 отримала близька помічниця президента США Гоуп Гікс. Вона супроводжувала Трампа в поїздці до Клівленда на дебати з кандидатом у президенти від Демократичної партії Джо Байденом і в Міннесоту на зустріч президента з виборцями.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також