Трамп полетів у Нью-Джерсі для збору коштів, хоча знав про коронавірус у його радниці, - CNN

Невелика група представників Білого дому знала, що помічниця президента США Гоуп Гікс отримала позитивний тест на Covid-19, ще перед поїздкою Трампа до Нью-Джерсі. Однак Трамп усе-таки поїхав туди для збору коштів, а речниця Кейлі МакЕнані все-таки провела брифінг у Білому домі.

Про це повідомила кореспондентка CNN Кейтлан Коллінз.

Окрім того, МакЕнані під час брифінгу була без маски і не повідомила журналістам про діагноз Гікс.

"Отже, питання до Білого дому: чому президент усе-таки поїхав до Нью-Джерсі, знаючи, що він потенційно може поставити під загрозу цих людей, цих донорів у зборі коштів? І звичайно, чому прессекретар усе-таки провела брифінг, незважаючи на те, що вона контактувала з людиною, котра щойно отримала позитивний тест на коронавірус?" - зазначила Коллінз.

"Вона навіть не сказала нам. Навіть не повідомила репортерів, які були в літаку. І будуть серйозні запитання до Білого дому стосовно приховування інформації не лише від репортерів у залі, а й від американців про стан здоров'я президента і людей, з якими він потенційно контактував", - додала журналістка.

Уранці 2 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив, що він і його дружина Меланія заразилися коронавірусом. Перед тим агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що позитивний тест на COVID-19 отримала близька помічниця президента США Гоуп Гікс. Вона супроводжувала Трампа в поїздці до Клівленда на дебати з кандидатом у президенти від Демократичної партії Джо Байденом і в Міннесоту на зустріч президента з виборцями.