Шуфрич отримав один позитивний і три негативні тести на коронавірус

Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич 29 вересня отримав позитивний тест на коронавірус. Результати чергового тесту мають бути 2 жовтня.

Про це Шуфрич розповів напередодні ввечері в ефірі програми "Право на владу" на "1+1". Нардеп брав участь у програмі в режимі відеоконференції.

"Я завтра отримаю результат. У мене, на жаль, у вівторок був один позитивний тест. Потім три негативні. Завтра й у понеділок буду робити чергові. Подивимось, чим це закінчиться", - сказав він.

Про отримання позитивного тесту на коронавірус у тій самій програмі повідомив і голова політичної партії "За майбутнє" Ігор Палиця.

Учора коронавірус виявили і в голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка. 30 вересня стало відомо, що ковід діагностували в голів іще двох партій - Кіри Рудик і Петра Порошенка.

Як повідомляли, у жовтні Верховна Рада України засідатиме лише один день через спалах коронавірусу серед депутатів.