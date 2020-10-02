РНБО повідомила про витік пов’язаної з COVID-19 інформації з клініки в Дніпрі

У вільний доступ потрапили десятки тисяч записів про пацієнтів.

Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України виявив витік інформації з однієї із найбільших приватних клінік міста Дніпро. У вільний доступ потрапили десятки тисяч записів про пацієнтів, зокрема й інформація, пов’язана з COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

Серед інформації, що опинилася у відкритому доступі, - персональні дані працівників та клієнтів цієї клініки, зокрема ПІБ, дати народження, адреси проживання, телефон, e-mail, діагнози, дані медичної картки (що становить медичну таємницю), включаючи результати аналізів, діагнози, інформація про захворювання, результати проведення ПЛР-тестів, списки хворих на COVID-19.

"За результатами дослідження було встановлено, що витік стався внаслідок помилок конфігурації в інформаційних системах та базах даних медичного закладу, які мали доступ до мережі Інтернет. Слід зазначити, що вільний доступ до баз даних надавав можливість не тільки викрадення персональної інформації, але й несанкціонованого внесення змін, включно з модифікацією призначень ліків, результатів аналізів та обстежень, редагування записів в протоколі «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)»", - зазначають у РНБО.

Нагадаємо, 23 вересня хакери зламали сайт Національної поліції та низки обласних управлінь. Було опубліковано фейки про загибель американських військових та викид радіації на Рівенській АЕС.