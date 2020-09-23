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На сайтах поліції хакери опублікували фейки про загибель американських військових та викид радіації

Правоохоронці повідомили про хакерську атаку.

На сайтах поліції хакери опублікували фейки про загибель американських військових та викид радіації
Фото: Рівненська АЕС

На сайті поліції Херсонської області вранці 23 вересня опублікували інформацію про нібито загибель вісьми "американських військових радників" на Олешківському полігоні.

Однак у відділі комунікації поліції Херсонської області спростували ці дані, заявивши, що вони є фейком та не відповідають дійсності. Про це пише місцеве видання "Мост".

Фото: Мост

Окрім цього, на сайті Рівненської поліції та Варашської міської ради заявили про нібито викид радіоактивних речовин з Рівненської АЕС та евакуацію місцевих мешканців. Було поширене наступне фейкове повідомлення: 

"23 вересня в ході проведення планових антитерористичних навчань (в рамках вчення Rapid Trident-2020) на 3-му енергоблоці Рівненської АЕС відбулося короткочасне знеструмлення станції, в тому числі відмова резервних джерел електропостачання.

Це призвело до викиду радіоактивних речовин (може складати до 10% від викидів при аварії на Чорнобильській АЕС) в навколишнє середовище, в тому числі витоку теплоносія першого контуру реакторної установки в річку Стир. Стурбовані такою ситуацією, Варашская міська дума прийняла рішення про введення режиму надзвичайної ситуації по всій території району та проведенні добровільної евакуації жителів 30-кілометрової зони навколо АЕС".

На сайті Рівненської АЕС спростували це і повідомили, що порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.

"Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм", - йдеться у повідомленні.

Станом на 13:15 сайти Національної поліції, поліції Рівненщини та Херсонщини не працюють. Як пише "Суспільне", правоохоронці заявили про хакерську атаку.

"Останню публікацію на нашому офіційному сайті про введення режиму надзвичайного стану у Вараші вважати такою, що не відповідає дійсності — на сайт здійснюється хакерська атака. Над проблемою вже працюють", – каже речниця управління Марія Юстицька.

Оновлення. Також фейкове повідомлення про "загибель військових на Яворівському полігоні" опублікували на сайті поліції Львівської області.

На каналі МВС України в Telegram повідомили про несанкціоноване втручання у роботу офіційного вебсайта Нацполіції.

"У зв’язку з цим на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції була поширена недостовірна інформація. Сайт Національної поліції України тимчасово відключений. Наші спеціалісти працюють над усуненням несправностей", - йдеться у повідомленні.

Раніше в Україні попереджали про підготовку хакерських атак на органи державної влади України та об’єкти критичної інфраструктури напередодні Дня Незалежності. А в липні стало відомо про витік даних із сервісу "Cloudflare Inc". Серед оприлюднених адрес було 45 записів з доменом "gov.ua" та більш ніж 6,5 тис. із доменом "ua", зокрема ресурси, що належать об’єктам критичної інфраструктури. 

Зазначимо, що повідомлення про "смерть військових з США" з'явилися у контексті спільних українсько-американських навчань Rapid Trident-2020.

Українсько-американські командно-штабні навчання Rapid Trident-2020 є продовженням серії навчань "Щит миру", розпочатих в 1995 році в межах двосторонньої співпраці між Сухопутними військами Збройних сил України та Національною гвардією штату Каліфорнія (США), з широким залученням представників збройних сил інших країн. У 2020 році в навчаннях беруть участь 4013 осіб. Термін проведення навчань: 16-25 вересня.

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