В.о. директора ДБР став Олексій Сухачов
В.о. директора ДБР став Олексій Сухачов
Виключеному зі "Слуги народу" нардепу Юрченку обрали запобіжний захід
Виключеному зі "Слуги народу" нардепу Юрченку обрали запобіжний захід
Власника Idea Bank звинувачують у причетності до фінансової піраміди
Власника Idea Bank звинувачують у причетності до фінансової піраміди
Reuters: Учені виявили хворобу, яка дає імунітет до COVID-19
Reuters: Учені виявили хворобу, яка дає імунітет до COVID-19
Монарх и монах: реванш черногорского «воина в рясе»
Монарх и монах: реванш черногорского «воина в рясе»
"Етично сумнівне скорочення": Єрмак прокоментував зменшення видатків на армію в бюджеті-2021
"Етично сумнівне скорочення": Єрмак прокоментував зменшення видатків на армію в бюджеті-2021
Вчені знайшли причину загадкової загибелі сотень слонів у Ботсвані
Вчені знайшли причину загадкової загибелі сотень слонів у Ботсвані
Максим Степанов: "Я не схожий на людину, яка готує собі запасний аеродром"
Максим Степанов: "Я не схожий на людину, яка готує собі запасний аеродром"
Путін в ООН закликав світ скасувати санкції
Путін в ООН закликав світ скасувати санкції
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти звинуватили ЗСУ в порушенні домовленностей ТКГ біля Водяного

Бойовики опублікували відео, де начебто українські військові проводять інженерні роботи.

Окупанти звинуватили ЗСУ в порушенні домовленностей ТКГ біля Водяного
Водяное

Російсько-окупаційні війська на Донбасі звинуватили Збройні сили України у недотримання домовленностей Тристоронньої контактної групи щодо режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"Коли збройні провокації не дають результату, російсько-окупаційні війська спрямовують свої підступні дії в бік Об’єднаних сил через мережу Інтернет. Противник продовжує практику безпідставних звинувачень ЗС України під виглядом приховування власних порушень режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Так, на YouTube-каналі бойовики опублікували відео, де начебто українські військові проводять інженерні роботи в районі н.п. Водяне. У штабі ООС наголошують, що наведене відео було знято без прив'язки до місця і часу фіксації, що вказує на його постановочний характер.

"Цей відеоролик є черговим прикладом маніпулятивної ворожої пропаганди, що має на меті звинуватити Об’єднані сили у недотриманні умов домовленостей від 22 липня 2020 року та бажанні зірвати мирний процес. Так і не досягнувши результату під час нещодавніх провокацій щодо дискредитації морпіхів у районі населеного пункту Шуми, збройні формування РФ пробують застосовувати таку саму тактику і біля Водяного. Подібні дії призводять до підвищення напруги й ескалації ситуації на лінії розмежування сторін. Наголошуємо! На відміну від окупантів, усі підпорядковані підрозділи Об’єднаних сил дотримуються домовленостей заради миру, збереження життів військовослужбовців і цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, відповідно до домовленостей про всеосяжне перемир’я, яке розпочалося 27 липня, заборонені не тільки обстріли, а й проведення інженерних робіт.

Раніше окупанти вже звинувачували українських військових у проведенні інженерних робіт біля Шумів, після чого заявили, що наполягають на спільній перевірці. Бойовики також блокували проведення ремонтно-відновлювальних робіт на газорозподільній станції "Мар’їнка".

18 вересня головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов повідомив, що міністр оборони видав наказ, яким премії військовослужбовців у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі прив'язуються до порушення режиму тиші. Якщо ж військовослужбовець допускає порушення, то його штрафують і премію скорочують. В Міноборони зазначили, що наказ про премії має додатково мотивувати бійців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також