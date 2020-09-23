Окупанти звинуватили ЗСУ в порушенні домовленностей ТКГ біля Водяного

Російсько-окупаційні війська на Донбасі звинуватили Збройні сили України у недотримання домовленностей Тристоронньої контактної групи щодо режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"Коли збройні провокації не дають результату, російсько-окупаційні війська спрямовують свої підступні дії в бік Об’єднаних сил через мережу Інтернет. Противник продовжує практику безпідставних звинувачень ЗС України під виглядом приховування власних порушень режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Так, на YouTube-каналі бойовики опублікували відео, де начебто українські військові проводять інженерні роботи в районі н.п. Водяне. У штабі ООС наголошують, що наведене відео було знято без прив'язки до місця і часу фіксації, що вказує на його постановочний характер.

"Цей відеоролик є черговим прикладом маніпулятивної ворожої пропаганди, що має на меті звинуватити Об’єднані сили у недотриманні умов домовленостей від 22 липня 2020 року та бажанні зірвати мирний процес. Так і не досягнувши результату під час нещодавніх провокацій щодо дискредитації морпіхів у районі населеного пункту Шуми, збройні формування РФ пробують застосовувати таку саму тактику і біля Водяного. Подібні дії призводять до підвищення напруги й ескалації ситуації на лінії розмежування сторін. Наголошуємо! На відміну від окупантів, усі підпорядковані підрозділи Об’єднаних сил дотримуються домовленостей заради миру, збереження життів військовослужбовців і цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, відповідно до домовленостей про всеосяжне перемир’я, яке розпочалося 27 липня, заборонені не тільки обстріли, а й проведення інженерних робіт.

Раніше окупанти вже звинувачували українських військових у проведенні інженерних робіт біля Шумів, після чого заявили, що наполягають на спільній перевірці. Бойовики також блокували проведення ремонтно-відновлювальних робіт на газорозподільній станції "Мар’їнка".

18 вересня головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов повідомив, що міністр оборони видав наказ, яким премії військовослужбовців у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі прив'язуються до порушення режиму тиші. Якщо ж військовослужбовець допускає порушення, то його штрафують і премію скорочують. В Міноборони зазначили, що наказ про премії має додатково мотивувати бійців.