Мовний омбудсман просить Шмигаля зберегти ЗНО з української мови та літератури

Офіс мовного омбудсмана Тараса Креміня підготував звернення до прем'єр-міністра, у якому просить зберегти комплексне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з української мови та літератури.

Про це повідомила пресслужба уповноваженого з захисту державної мови.

"Ми підготували відкрите звернення до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, адже, як і ви, вважаємо, що вилучення української літератури як обов’язкового навчального компонента з тестових випробувань вступників - це одна з найбільших загроз як щодо освітньої реформи, так і загалом державної гуманітарної політики, тому такі експерименти нам не потрібні!", - йдеться у повідомленні.

Офіс мовного омбудсмана вимагає зберегти комплексне ЗНО для всіх, і пропонує розробити тестові завдання кількох рівнів складності з української літератури для вступників в залежності від того, на які спеціальності вони вступатимуть: "гуманітарні" чи "технічні".

Звернення до прем’єра вже підтримали вищі навчальні заклади, академіки, професори, науковці, шевченківські лауреати, поети, письменники та українські музиканти. Зокрема: Львівський національний університет імені Івана Франка, Київський університет імені Бориса Грінченка, Луцький національний технічний університет, Національний університет «Острозька академія», Іван Леньо (гурт "KOZAK SYSTEM"), Сергій Фоменко (гурт "Мандри"), Сергій Танчинець (гурт "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ"). З повним текстом звернення та підписантами можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, Український центр оцінювання якості освіти заявив, що в 2021 році в ході ЗНО випускники зможуть вибрати - здавати тестування з української мови або української мови та літератури.

Також з 2021 року випускники українських шкіл обов'язково складатимуть Державну підсумкову атестацію з математики.