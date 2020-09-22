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Поліція затримала чоловіка, який намагався квадрокоптером доставити наркотики в Лук'янівське СІЗО

Затриманий перебував у розшуку за вчинення злочину, пов'язаного з незаконним обігом наркотиків.

Поліція затримала чоловіка, який намагався квадрокоптером доставити наркотики в Лук'янівське СІЗО
Фото: Національна поліція

Національна поліція Києва затримала чоловіка, який за допомогою квадрокоптера намагався переслати наркотики затриманим в Лук'янівський слідчий ізолятор.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Києва.

"Вчора близько 15-ї під час патрулювання території поблизу слідчого ізолятора на вулиці Дегтярівській правоохоронці помітили підозрілого чоловіка. Під час перевірки у нього виявили квадрокоптер та речовини, схожі на наркотичні. 32- річного уродженця Київської області затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що затриманий за допомогою квадрокоптера намагався перекинути наркотичні засоби на територію СІЗО. Поліцейські вилучили у зловмисника дрон, мобільний телефон, понад 40 пакетів з ймовірно наркотичною речовиною та кілька пластинок з таблетками.

Фото: Національна поліція

Затриманий раніше неодноразово судимий за скоєння різних майнових злочинів: крадіжки, шахрайства, незаконне заволодіння автотранспортом та наркозлочини. Крім того, на час затримання він перебував у розшуку поліцією Київської області за вчинення злочину, пов'язаного з незаконним обігом наркотиків.

Національна поліція
Національна поліція

Наразі слідчі готують зловмиснику повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: Національна поліція

Нагадаємо, у червні у Києві затримали чоловіка при спробі продати 500 грамів кокаїну. СБУ оцінила наркотик у $30 тис., прокуратура - у $75 тис.

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