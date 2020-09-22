Рятувальники третій день гасять пожежу на стихійному сміттєзвалищі у Дарницькому районі столиці.

Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua

Про це інформує пресслужба КМДА.

"Відкритого вогню немає. Триває проливання окремих осередків тління на загальній площі 1000 кв. м", - повідомляють в управлінні ДСНС Києва.

Від ДСНС на місці пожежі працюють три пожежні автоцистерни, два рукавні автомобілі, пожежна насосна станція та 21 вогнеборець.

Також на місці працюють два колісні екскаватори та 8 вантажних самоскидів для підвозу землі.

У КМДА нагадують, що вчора, 21 вересня, у деяких районах міста спостерігалося значне задимлення через те, що під час ліквідації пожежа частково перекинулася на торфовища. Площа пожежі становила 2000 кв. м. Мешканцям районів, у яких спостерігається задимлення, радили обмежити перебування на відкритому повітрі, зачиняти вікна і пити більше води.