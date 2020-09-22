Фото: kyiv.npu.gov.ua

Києві затримали підозрюваного в систематичних крадіжках особистих речей відвідувачів спортзалу.

Іноземець під виглядом клієнта спортклубу на вул. Миколи Грінченка проходив до роздягальні та крав речі із шафок. Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

До правоохоронців із заявою звернувся чоловік, у якого вкрали близько 19 тис. гривень та $1200. За допомогою камер відеоспостереження поліція встановила підозрюваного.

З'ясувалося, що напередодні зловмисник скоїв аналогічну крадіжку в іншому районі столиці.

"Після вчинення злочинів зловмисник виїхав за місцем проживання у Львівську область. У подальшому, за погодженням із місцевою прокуратурою, оперативники провели невідкладний обшук у помешканні фігуранта та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також під час обшуку працівники поліції виявили у 31-річного іноземця викрадені речі потерпілих: гроші, гаджети та цінні речі. Окрім цього, під час досудового розслідування слідчі з’ясували, що чоловік перебуває у розшуку за вчинення аналогічного злочину у Харківській області", - додали в поліції.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 (крадіжка) КК України. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 84 080 гривень.

Нагадаємо, що у серпні на Сумщині поліція затримала групу осіб за підозрою у вчиненні серії крадіжок із потягів. Група у складі кількох раніше судимих осіб "працювала" на потягах міжрегіонального та міжміського сполучення протягом кількох місяців. Правоохоронці зафіксували близько 100 фактів скоєних конотопчанами крадіжок приватного майна і документів пасажирів.