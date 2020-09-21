У Києві ще 275 людей захворіли на коронавірус

У Києві минулої доби ще 275 людей захворіли на коронавірус.Всього у столиці 19 758 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомила пресслужба КМДА.
"Захворіли:
- 139 жінок віком від 18 до 93 років.
- 120 чоловіків віком від 18 до 83 рокiв.
- 10 дівчаток від 3 до 16 років і 6 хлопчиків від 5 до 17 років.
Захворіли також 8 медиків", - йдеться в повідомленні.
У КМДА додали, що до лікарень столиці госпіталізували 36 пацієнтів. Інші – на самоізоляції під контролем лікарів.
Двоє людей померли. Всього коронавірус забрав життя 318 киян. 9 пацієнтів одужали цієї доби, всього COVID-19 подолали 5858 мешканців столиці.
"Сьогодні в стаціонарах столичних медзакладів лікуються 1010 хворих на коронавірус. Із них 30 дітей.189 пацієнтів - у важкому стані. 293 отримують кисневу підтримку. 22 - під апаратами ШВЛ.Іще 101 пацієнт перебуває в лікарнях із підозрою на коронавірус", - заявили в КМДА.
Нагадаємо, станом на ранок 21 вересня в Україні зафіксовано 178 353 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 583 летальні, 78 184 пацієнти одужали.