У Києві ще 275 людей захворіли на коронавірус

У Києві минулої доби ще 275 людей захворіли на коронавірус.Всього у столиці 19 758 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Захворіли:

139 жінок віком від 18 до 93 років.

120 чоловіків віком від 18 до 83 рокiв.

10 дівчаток від 3 до 16 років і 6 хлопчиків від 5 до 17 років.

Захворіли також 8 медиків", - йдеться в повідомленні.

У КМДА додали, що до лікарень столиці госпіталізували 36 пацієнтів. Інші – на самоізоляції під контролем лікарів.

Двоє людей померли. Всього коронавірус забрав життя 318 киян. 9 пацієнтів одужали цієї доби, всього COVID-19 подолали 5858 мешканців столиці.

"Сьогодні в стаціонарах столичних медзакладів лікуються 1010 хворих на коронавірус. Із них 30 дітей.189 пацієнтів - у важкому стані. 293 отримують кисневу підтримку. 22 - під апаратами ШВЛ.Іще 101 пацієнт перебуває в лікарнях із підозрою на коронавірус", - заявили в КМДА.

Фото: КМДА

Нагадаємо, станом на ранок 21 вересня в Україні зафіксовано 178 353 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 583 летальні, 78 184 пацієнти одужали.