МОЗ оновив перелік країн "червоної" зони

Міністерство охорони здоров'я оновило список країн, у яких складна епідеміологічна ситуація. Станом на 19 вересня, у переліку 48 країн. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Зокрема, до "червоної" зони МОЗ відніс: Ізраїль, Чорногорію, Іспанію, Францію, США, Чехію, Мальту, Монако.

У "зелену" зону, серед інших, входять: Австрія, Хорватія, Румунія, Туреччина, Канада, Німеччина, Польща, Угорщина, Греція.

Зазначено, що перелік містить дані щодо 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Зонування визначають за кількістю активних випадків коронавірусу на 100 тис. населення. За цим показником Україна входить до "зеленої" зони.

Після повернення з "червоної" країни українцям необхідно проходити двотижневу самоізоляцію або здати ПЛР-тест.

Раніше у МОЗ вирішили дозволити вихід із самоізоляції без ПЛР-тестування.