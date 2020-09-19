Марина Порошенко: потрібен алгоритм для обмеження поширення коронавірусу

"Ми не маємо достатньої кількості тестів для того, щоб своєчасно виявляти тих, хто почав хворіти на коронавірус".

Ситуація з поширенням коронавірусу в Україні дуже тривожна, а дії влади недостатні і непрофесійні. Про це заявила в інтерв’ю на телеканалі «Прямий» Марина Порошенко, яка очолила список партії «Європейська Солідарність» у Київраду.

«Я як лікар передбачала і бачила ті проблеми, які можуть постати перед нами. І тому з самих перших днів карантину разом з командою нашого благодійного Фонду Порошенка, і «Європейської Солідарності», і громадської організації «Справа громад» ми об’єднали свої зусилля, щоб допомогти і державі, і громадянам нашої країни якось вистояти і витримати», – зазначила Марина Порошенко.

«Весь цей час я дуже активно відвідую лікарні. Ми постачаємо засоби індивідуального захисту для лікарів, ремонтуємо недіюче обладнання в лікарнях, постачаємо нове сучасне обладнання, забезпечуємо лікарні системами тестування на COVID-19. Я постійно підтримую зв’язок і спілкуюся зі своїми колегами лікарями. Я бачу ситуацію, яка сьогодні є в системі охорони здоров’я», – констатує Порошенко.

Вона наголосила, що європейські країни використали карантин, який був запроваджений навесні під час першої хвилі захворювання, для підготовки медичної системи до пандемії. «Але вони його вводили з метою, по-перше, зупинити активне поширення хвороби. А по-друге для того, щоб виграти час, щоб підготувати систему охорони здоров’я, щоб вона нележним чином потім рятувала хворих на COVID-19 і надавала якісну необхідну допомогу цим хворим. Що ми бачимо сьогодні в Україні? Гроші з фонду по боротьбі з COVID-19 діюча влада використовує будь-куди, але тільки не на систему охорони здоров’я», – зауважує Марина Порошенко.

«Лікарі не захищені. Ми не маємо достатньої кількості тестів для того, щоб своєчасно виявляти тих, хто почав хворіти на коронавірус. І безумовно ми не можемо дивитися на це збоку. Наша команда знає, що робити, як робити. І ми йдемо у Київраду саме для того, щоб робити конкретні кроки для боротьби і обмеження поширення коронавірусу. Це має бути конкретний покроковий алгоритм, який треба запропонувати для того, щоб своєчасно виявляти контактних осіб. Щоб вони знаходилися на самоізоляції, виконували самоізоляцію, щоб вони не поширювали хворобу», – переконана Марина Порошенко.

«Лікарі мають бути повністю захищеними і мати все необхідне обладнання для того, щоб допомагати хворим. Як ми сьогодні бачимо, стоять черги до лікарень із машин швидкої допомоги і вони не можуть госпіталізувати хворих, які лежать в цих машинах. Ну це просто жахлива ситуація», – обурюється вона.

«Треба обов’язково страхувати наших лікарів. Тому що вони зараз опинилися на передовій. І якщо ми їх не підтримаємо і не застрахуємо їхні життя і їхнє здоров’я – завтра не буде кому лікувати наших громадян», – резюмує Марина Порошенко.