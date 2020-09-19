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"Голос" оприлюднив першу десятку на вибори у Київраду

Список очолив колишній голова Митної служби Максим Нефьодов.

"Голос" оприлюднив першу десятку на вибори у Київраду
Фото: goloszmin.org

Партія "Голос" визначилась із першою десяткою списку на виборах у Київську міську раду. Про це LB.ua повідомили у пресслужбі партії.

До списку увійшли:

1. Максим Нефьодов, колишній очільник Державної митної служби;

2. Зоя Ярош, юристка, президент Асоціації адвокатів України.

3. Костянтин Богатов, діючий депутат Київради. 

4. Аліна Михайлова, волонтерка та боєць-доброволець. Організувала в добробаті медичну службу та займалась аеророзвідкою.

5. Григорій Маленко, керівник київського виборчого штабу, ІТ-підприємець.

6. Тарас Козак, економіст та фінансист, власник інвестиційної компанії.

7. Олександр Лінчевський, лікар, ексзаступник міністра охорони здоров'я. 

8. Василь Попатенко, контррозвідник, ветеран з 5 вищими освітами, спеціаліст з безпеки.

9. Ольга Гвоздік, правозахисниця.

10. Дар’я Васильченко, координаторка “Голосу” у Подільському районі Києва.

Раніше "УДАР" офіційно висунув Віталія Кличка кандидатом у мери Києва та представив партійний список у Київраду. Як повідомляли, список партії "Європейська солідарність" на виборах у Київраду очолить дружина п'ятого президента України Марина Порошенко.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні призначено на 25 жовтня.

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