"Голос" оприлюднив першу десятку на вибори у Київраду

Партія "Голос" визначилась із першою десяткою списку на виборах у Київську міську раду. Про це LB.ua повідомили у пресслужбі партії.

До списку увійшли:

1. Максим Нефьодов, колишній очільник Державної митної служби;

2. Зоя Ярош, юристка, президент Асоціації адвокатів України.

3. Костянтин Богатов, діючий депутат Київради.

4. Аліна Михайлова, волонтерка та боєць-доброволець. Організувала в добробаті медичну службу та займалась аеророзвідкою.

5. Григорій Маленко, керівник київського виборчого штабу, ІТ-підприємець.

6. Тарас Козак, економіст та фінансист, власник інвестиційної компанії.

7. Олександр Лінчевський, лікар, ексзаступник міністра охорони здоров'я.

8. Василь Попатенко, контррозвідник, ветеран з 5 вищими освітами, спеціаліст з безпеки.

9. Ольга Гвоздік, правозахисниця.

10. Дар’я Васильченко, координаторка “Голосу” у Подільському районі Києва.

Раніше "УДАР" офіційно висунув Віталія Кличка кандидатом у мери Києва та представив партійний список у Київраду. Як повідомляли, список партії "Європейська солідарність" на виборах у Київраду очолить дружина п'ятого президента України Марина Порошенко.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні призначено на 25 жовтня.