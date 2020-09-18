Чому я йду в мери Житомира

Заснувавши громадську організацію «Житомир, зроби голосніше», я реалізувала у рідному місті більше пів сотні важливих соціальних проєктів, змагаючись за ідентичність і культуру громади.

Чесно, я не люблю політику, і ніколи її не любила. Це підтвердить кожен, хто мене знає.

Наприклад, наш фестиваль сучасної культури «Жовтень у Жовтні» став головною культурною подією Житомира в 2018 році. Щороку ми організовуємо дитячий музично-освітній табір Music Camp International. Під час пандемії ми започаткували програму допомоги медикам і людям похилого віку засобами індивідуального захисту та ліками. Ми також розробили протоколи для роботи бізнесу під час карантину, що дозволило врятувати понад мільйон робочих місць – не тільки у Житомирі, а по всій країні. А нещодавно вийшли з ініціативою — «Безпечна школа». Метою проєкту є інфекційна безпека наших дітей під час навчання. Ми з командою щоразу були ефективнішими і швидшими за неповоротку державну машину та міську бюрократію.

Фото: ukrinform.ua

Цей мій досвід доводить, що реальна міська політика — це турбота про людей. Тут немає місця політиканству і політичним іграм.

Сьогодні багато говорять про зміни, які відбулись в Житомирі за останні п’ять років. У цих досягненнях я бачу результат роботи не однієї людини, не одного мера. Я бачу команду. Команду «Європейської Солідарності».

Ця велика команда запустила одну з найважливіших та найуспішніших реформ — децентралізацію. Президент у 2014 році дав старт реформі, уряд і парламент передали на місця ресурси і повноваження. У результаті — у декілька разів збільшилися бюджети міст, громади об’єднались і стали успішними. Реформа вдалася.

Отже, коли є досвід і командна робота ведеться чесно — маємо результат.

Правила успішного міста

Від команди «Європейської Солідарності» я отримала запрошення стати кандидатом. І я йду в мери рідного міста.

Ми часто чуємо, що успішне місто — це сучасне європейське місто. Це місто, в якому хочеться жити і працювати. Що успішне місто — це Житомир мрії. Але для мене успішне місто — це місто, яке не залишають наші діти.

Нас не влаштовує, що сьогодні кожен другий мешканець міста готовий виїхати за кордон! Не влаштовує, що Житомир так і залишився у «середнячках» — на 16-му місці у рейтингу комфортності обласних центрів України.

Наша мета – зробити Житомир успішним містом для людей.

Є кілька простих правил, як цього досягти.

Правило номер один — турбота про людей. Адже ми не залишаємо своїх у біді.

Для мене це означає пакет підтверджених соціальних послуг, а не порожня «картка житомирянина», яку ми маємо сьогодні. Це програма гарантованої допомоги всім пенсіонерам, а не разові продуктові пайки під час пандемії. Зрештою, це адресна допомога конкретним людям.

Правило номер два — безпека для людей. Передусім, це безпечна родина. А отже, дотримання правил інфекційної безпеки у школах та дитячих садках, а не пусті директиви влади та марнування ресурсів. Це чиста вода з крану замість нескінченного ремонту водоканалу. Вчасне тепло в оселях за прозорими тарифами та доступне встановлення лічильників.

Правило номер три — комфорт для людей.

Наше принципове бачення: Житомир — це не місто однієї успішної вулиці в центрі, а комфортні Крошня, Богунія, Корбутівка, Центр, Польова, Мальованка і Мар’янівка.

Для мене це — дитячий садок поряд з будинком, а не безкінечні черги у дитстадки. Відкриті громадські простори, а не закритий Ботанічний сад. Це гідні умови для людей з особливими потребами, а не показові нагороди за безбар’єрність міста. Зрештою, це культурна хвиля, а не базар спідньої білизни у кінотеатрі «Жовтень» в самому центрі міста.

Правило номер чотири — економіка для людей.

Наша мета — Житомир, де є місце власній справі. А отже, це реальні робочі місця, а не порожній індустріальний парк. Це скасування пайової участі для розширення виробництва, а здирництво за підключення до інженерних мереж. Це відстоювання інтересів житомирського бізнесу, а не закриті тендери та непрозорі процедури. І це все ще боротьба з корупцією через прозорі видатки бюджету, а не вихваляння його зростанням завдяки децентралізації.

Правило номер п’ять — головне — влада для людей і з людьми.

Наші пріоритети: успішне місто, а не одна центральна вулиця Михайлівська. Успішні люди, а не рейтинг мера.

Успішне місто там, де мер — за людей!