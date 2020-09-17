Колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман не виключає спроб "згортання" децентралізації через зміни до Конституції, які нині готуються.

Про це він повідомив у інтерв'ю LB.ua.

"Може бути перерозподіл в бік центральної влади. Наприклад, вони можуть переписати Бюджетний кодекс і забрати у громад фінанси. Можуть наділити непритаманними повноваженнями районні ради, які будуть через це конфліктувати з громадами. Можуть врешті-решт, децентралізацію не завершити, просто все так залишиться в підвішеному стані - як зараз", - відзначив він.

За словами Гройсмана, його уряду вдалося завершити 80% децентралізації – окрім змін до Конституції.

"Знаєте, що найголовніше? Страждати від цього (підвішеного стану, – LB.ua) будуть звичайні люди. Тому треба децентралізацію завершувати", - заявив експрем'єр.

Він додав, що у нього були різні погляди на децентралізацію з п'ятим президентом Петром Порошенком.

"Якби було по-іншому, він би підтримав, і ми би це все завершили", - запевнив Гройсман.

Нагадаємо, що на засіданні 17 липня Верховна Рада ухвалила постанову про утворення та ліквідацію районів. Вона передбачає ліквідацію 490 районів і створення 136 нових, "укрупнених".

25 жовтня на місцевих виборах, згідно з новим законодавством, будуть обиратися 1470 голів громад, 136 районних рад і 22 обласні ради - виборів до рад Донецької та Луганської областей поки що проводити не будуть.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов зауважував, що проєкт постанови розробляли відповідно до Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.

Спочатку планувалося зменшення кількості районів до 129, однак після рекомендацій профільного парламентського комітету їх число збільшили до 136. Головною вимогою до кожного району є чисельність населення не нижча за 150 тис.

Межі районів встановлюються по зовнішній межі територій сільських, селищних, міських територіальних громад, які входять до складу відповідного району.

Проєкти майбутніх районів були оприлюднені Міністерством громад і територій у червні 2020. Усі пропозиції щодо районів пройшли громадські та експертні обговорення.

За словами Чернишова, позбавлення ресурсу громад та те, що сервіси і послуги стануть менш доступними, є міфом.