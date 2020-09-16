Комітет Ради рекомендує відновити видачу "пакунків малюка"

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту відновити видачу "пакунків малюка".

Про це повідомила заступниця голови комітету Євгенія Кравчук у фейсбуці.

Вона зазначила, що Комітет рекомендував прийняти законопроект № 3006а за основу. Завтра його розглянуть у сесійній залі.

Пакунку малюка вже виповнилося три роки. Як і його адресати, він ріс і змінювався. Зараз він складається переважно саме з товарів українського виробництва, лише 10% - іноземного постачання. Це дійсно якісні речі, дбайливо підібрані для маленьких українців нашими фахівцями та експертами ООН. Наразі «пакунок» призупинили, щоб запровадити монетизацію, але, на жаль, молоді батьки не тільки не отримали всім відому коробку з подарунками від держави, а й коштів. Як писали мені в особисті та у коментарях новоспечені матусі і татусі, монетизація для них вилилася у 8 годин черг і купу ксерокопій. До того ж, необхідно після цього звернутися до банку для отримання спеціальної картки", - пояснила Кравчук.

Крім того, вона зазначила, що проблемою є приєднання до публічного договору з державою магазинів, де можна витрачати кошти з цієї картки, особливо у сільській місцевості.

"Держава має бути зручною, насамперед, для людей, а не для чиновників. Пакунок малюка – це допомога тут і зараз, вже у пологовому. Наступного року, коли запрацює відповідний розділ Дії, сподіваюсь додамо і можливість вибору між пакунком і цільовими коштами", - додала Кравчук.

Нагадаємо, з 1 вересня змінилися правила отримання "пакунка малюка". Замість нього буде надаватися грошова компенсація у розмірі 5 тис. гривень. Кошти мають бути витрачені протягом року з дня їх зарахування на рахунок.

Батьки новонароджених отримують "пакунки малюка" з вересня 2018 року. Вони містять 25 речей, які необхідні малюкам і мамам одразу після народження.