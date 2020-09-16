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Степанов очолить список "Слуги народу" в Одеську обласну раду, - нардепка Бобровська

Максим Степанов працював головою Одеської обладміністрації з 2017-го по 2019 рік.

Степанов очолить список "Слуги народу" в Одеську обласну раду, - нардепка Бобровська
Фото: facebook/ Максим Степанов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов балотується в Одеську обласну раду від партії "Слуга народу".

Про це повідомила народна депутатка Соломія Бобровська.

"Не розваливши до кінця МОЗ, чинний міністр охорони здоров’я Максим Степанов йде першим!! номером в Одеську обласну раду від....Слуги народу! Якраз під відставку уряду всі шукають собі нові місця", - написала вона у фейсбуці.

Нагадаємо, Максим Степанов очолював Одеську обладміністрацію з 2017-го по 2019 рік. Народився в Амурській області, Росія. Навчався в Донецькому Національному медичному університеті ім. М. Горького за спеціальністю "Лікувальна справа". Пізніше також закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю Міжнародна економіка.

Свою кар'єру Максим Степанов починав санітаром Слов'янської міської лікарні №1, де працює головним лікарем його батько - Володимир Степанов. Після цього Степанов пішов у бізнес, а далі - у владу.

Степанов є близьким другом і кумом Ігоря Палиці.

У березні цього року Степанов знайшов і купив апарат штучної вентиляції легенів для інфекційної лікарні Одеси.

30 березня Рада проголосувала за призначення Максима Степанова міністром охорони здоров'я України.

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