Гринів: "ЄС" буде підтримувати свого кандидата, вочевидь, Кличка

"Я так думаю, але треба дочекатись з’їзду".

На виборах мера Києва 25 жовтня партія "Європейська Солідарність" буде підтримувати Віталія Кличка.

Про це депутат Верховної Ради попереднього скликання, голова наглядової ради Інституту стратегічних досліджень та прогнозів Ігор Гринів заявив в інтерв’ю LB.ua.

"У Києві і на попередніх місцевих виборах, і на попередніх парламентських виборах, фактично, був утворений альянс «Удару» та БПП. На цих місцевих виборах Кличко йде своїм списком – це вічна дискусія, як правильно йти, однією колоною чи двома – але мені так здається, що він буде кандидатом від двох політичних сил – «Удару» та «ЄС»", - сказав він.

За словами Гриніва, лідер "ЄС" Петро Порошенко не розглядав можливості висування в мери цього року. Балотування на виборах мера столиці з Порошенком обговорювалося ще в 2013-му.

"В 2013-му році це була частина стратегії, яку я пропонував Петру Олексійовичу. Потім стався Майдан, час прискорився, ми проскочили етап мера Києва і одразу пішли на президентську кампанію. На сьогоднішній день такого серйозного варіанту ніхто не розглядав", - сказав колишній керівник виборчої кампанії Порошенка.

Цього року, каже Гринів, "ЄС" буде підтримувати свого кандидата і це, вочевидь, буде Віталій Кличко.

"Я так думаю, але треба дочекатись з’їзду. На відміну від партії Зеленського, тут, насправді, є питання з’їзду, і воно не таке просте", - сказав він.

Нагадаємо, станом на середину серпня чинний мер столиці Віталій Кличко має найбільшу підтримку виборців. На другому-третьому місцях - Андрій Пальчевський і Олександр Попов. Кандидати від "Слуги народу" Ірина Верещук та "Голосу" Сергій Притула у трійку електоральних уподобань киян не ввійшли.