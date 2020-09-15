В Ізраїлі оголосили загальнонаціональну ізоляцію через COVID-19
В Ізраїлі оголосили загальнонаціональну ізоляцію через COVID-19
Вчені виявили ознаки життя на Венері
Вчені виявили ознаки життя на Венері
Нардеп Юрченко збирається вийти з фракції "Слуги народу"
Нардеп Юрченко збирається вийти з фракції "Слуги народу"
Під Києвом стався розрив газової труби, якою постачають газ до ЄС (оновлено)
Під Києвом стався розрив газової труби, якою постачають газ до ЄС (оновлено)
Ексголова ДМС Нефьодов, ймовірно, очолить список "Голосу" на виборах у Київраду
Ексголова ДМС Нефьодов, ймовірно, очолить список "Голосу" на виборах у Київраду
У Чехії оголосили про другу хвилю захворювання COVID-19
У Чехії оголосили про другу хвилю захворювання COVID-19
В США призупинили випробування вакцини від COVID-19 - Reuters
В США призупинили випробування вакцини від COVID-19 - Reuters
Мер Харкова Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному
Мер Харкова Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному
У Білій Церкві пенсіонер улаштував стрілянину з гвинтівки, щоб розігнати галасливу компанію
У Білій Церкві пенсіонер улаштував стрілянину з гвинтівки, щоб розігнати галасливу компанію
ГоловнаПолітика

Гринів: "ЄС" буде підтримувати свого кандидата, вочевидь, Кличка

"Я так думаю, але треба дочекатись з’їзду".

Гринів: "ЄС" буде підтримувати свого кандидата, вочевидь, Кличка
Фото: Макс Требухов

На виборах мера Києва 25 жовтня партія "Європейська Солідарність" буде підтримувати Віталія Кличка.

Про це депутат Верховної Ради попереднього скликання, голова наглядової ради Інституту стратегічних досліджень та прогнозів Ігор Гринів заявив в інтерв’ю LB.ua.

"У Києві і на попередніх місцевих виборах, і на попередніх парламентських виборах, фактично, був утворений альянс «Удару» та БПП. На цих місцевих виборах Кличко йде своїм списком – це вічна дискусія, як правильно йти, однією колоною чи двома – але мені так здається, що він буде кандидатом від двох політичних сил – «Удару» та «ЄС»", - сказав він.

За словами Гриніва, лідер "ЄС" Петро Порошенко не розглядав можливості висування в мери цього року. Балотування на виборах мера столиці з Порошенком обговорювалося ще в 2013-му.

"В 2013-му році це була частина стратегії, яку я пропонував Петру Олексійовичу. Потім стався Майдан, час прискорився, ми проскочили етап мера Києва і одразу пішли на президентську кампанію. На сьогоднішній день такого серйозного варіанту ніхто не розглядав", - сказав колишній керівник виборчої кампанії Порошенка.

Цього року, каже Гринів, "ЄС" буде підтримувати свого кандидата і це, вочевидь, буде Віталій Кличко.

"Я так думаю, але треба дочекатись з’їзду. На відміну від партії Зеленського, тут, насправді, є питання з’їзду, і воно не таке просте", - сказав він.

Нагадаємо, станом на середину серпня чинний мер столиці Віталій Кличко має найбільшу підтримку виборців. На другому-третьому місцях - Андрій Пальчевський і Олександр Попов. Кандидати від "Слуги народу" Ірина Верещук та "Голосу" Сергій Притула у трійку електоральних уподобань киян не ввійшли.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також