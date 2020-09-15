В Офісі президента прокоментували вихід Юрченка з фракції "Слуга Народу"

В ОП таке рішення нардепа підтримують і закликають його співпрацювати зі слідством.

В Офісі президента вважають доречним вихід народного депутата Олександра Юрченка із фракції "Слуга Народу" через розслідування справи щодо ймовірного хабарництва з боку його помічника.

Про це повідомила пресслужба ОП.

"Як частина команди президента України Володимира Зеленського вважаємо таке рішення доречним і сподіваємося, що пан Юрченко повною мірою співпрацюватиме з представниками Національного антикорупційного бюро України та Офісу генерального прокурора, щоб встановити всі об’єктивні обставини", - йдеться в повідомленні.

В Офісі президента зазначили, що Володимир Зеленський не толерує корупцію в будь-яких її проявах. Ким би не був підозрюваний у корупційних діяннях, антикорупційні органи можуть і повинні провести повне розслідування всіх обставин кожної справи.

"Інструменти для цього створені, діяльність антикорупційної інфраструктури забезпечена на сто відсотків. Жодних винятків з цього правила для жодної особи у державі не було й не буде", - додали в ОП.

Нагадаємо, вчора народний депутат України Олександр Юрченко вирішив добровільно вийти з фракції "Слуга Народу" на час розслідування справи про нібито хабарництво з боку його помічника.

Ппро те, що Юрченко нібито причетний до вимагання хабаря, кілька днів тому повідомила "Українська правда" з посиланням на джерела.

За словами журналіста Юрія Бутусова, Олександр Юрченко та його помічник Іван Фіщенко спіймані НАБУ на хабарі, які ті нібито планували отримати за просування законопроекту. До них нібито звернувся інвестор, який заявив про намір побудувати сміттєпереробний завод. І запропонував внести правки в законодавство з метою надання компанії "зеленого тарифу". За це Фіщенко вимагав 13 тисяч доларів.

3 серпня в компанії погодилися виплатити хабар. Через кілька днів Юрченко зареєстрував правки від себе особисто в законопроект № 2207-1 "Про управління відходами".

6 серпня генеральний прокурор Ірина Венедиктова відкрила кримінальне провадження у справі про хабарництво.

15 вересня Ірина Венедіктова прийшла в парламент і заявила, що перш ніж підписати підозру, вона повинна знати час, місце, спосіб обговорення неправомірної вигоди.

"Єдиними фактичними обставинами, які можна назвати доведеними, є факт обговорення внесення змін до законодавства, прийняття підготовлених пропозицій змін, обіцянка нардепа передати їх на опрацювання юриста", - заявила Венедіктова.

Вона заявила, що без встановлення факту використання службового становища та факту одержання хабара повідомити про вчинення злочину неможливо.

Згодом НАБУ оприлюднило відеоматеріали досудового слідства, зазначивши, що влітку 2020 НАБУ отримало інформацію про існування організованої групи, учасники якої отримують хабарі за використання своїх повноважень та обов'язків народних депутатів. НАБУ розробило спецоперацію та включило до її складу детектива під прикриттям.