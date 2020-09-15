МЗС України просить Білорусь не оформлювати на виїзд в Україну паломників, які не підпадають під категорію винятків

МЗС також просить іноземців дотримуватися законів України в питаннях в’їзду та перебування на її території.

Міністерство закордонних справ України звернулося до Білорусі з клопотанням не здійснювати оформлення на виїзд в Україну іноземців, які не підпадають під категорію винятків.

Про це повідомила пресслужба МЗС у коментарі щодо ситуації на українсько-білоруському кордоні.

"З метою запобігання незаконному проникненню в Україну груп іноземців МЗС України звернулося до Білоруської сторони з клопотанням не здійснювати оформлення на виїзд в Україну осіб, які не підпадають під категорію виключень", - йдеться в повідомленні.

Також у МЗС попросили всіх мандрівників поважати чинні правила у сфері прикордонного контролю та не допускати ускладнених ситуацій у пунктах пропуску через державний кордон.

"МЗС України звертає увагу іноземців та осіб без громадянства до необхідності неухильного дотримання законодавства України з питань в’їзду та перебування на її території", - зазначили в міністерстві.

У МЗС додали, що згідно з положеннями постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року №641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", на час дії карантину в період з 00 годин 00 хвилин 28 серпня 2020 року до 00 годин 00 хвилин 28 вересня 2020 року забороняється в’їзд на територію України іноземцям та особам без громадянства, крім низки винятків.

Нагадаємо, станом на ранок 15 вересня на кордоні з Білоруссю далі перебувають кілька сотень хасидів, які намагаються потрапити в Україну, попри обмеження в'їзду.

В Офісі президента повідомили, що ситуцація на українсько-білоруському кордоні повністю контрольована.

Учора ввечері білоруські прикордонники повідомили про присутність у пунктах пропуску на кордоні з Україною понад 1,5 тис. євреїв-хасидів, які планували потрапити в Україну у зв’язку зі святкуванням 19 вересня Нового року за єврейським календарем. З представниками хасидів зустрівся голова Прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Він попередив їх про відповідальність у разі порушення кордону.

На початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Торік у святкуваннях узяли участь 30 тисяч паломників.

15 серпня міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав центральну владу не допустити приїзду хасидів в Умань, оскільки це може погіршити епідситуацію в країні. Він закликав втрутитися в ситуацію президента. Уряди України та Ізраїлю виступили із спільною заявою, в якій закликали паломників утриматися від відвідування Умані.

На час паломництва хасидів у місті з 15 до 21 вересня посилили карантин. Район паломництва облаштували КПП, заборонено масові релігійні та культурні заходи за участю більше 1 особи на 10 квадратних метрів будівлі або території.