У межах візиту Зеленського до Відня Україна і Австрія підписали два меморандуми та угоду

Україна та Австрія в межах офіційного візиту президента Володимира Зеленського до Відня підписали два меморандуми та угоду.

Перший – про взаєморозуміння між Київською областю та федеральною землею Нижня Австрія. Документ підписали голова Київської ОДА Василь Володін і голова уряду Нижньої Австрії. Трансляція підписання велася на сторінці Офісу президента у Facebook.

Другий меморандум стосується співпраці у підтримці дітей з сімей у Харківській області між містом Харків та організацією Global 2020. Документ підписав керівник цієї організації та міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Також підписано угоду про підтримку дітей у Луганській області між Луганською ОДА та організацією "Діти Чорнобиля".

На спільній пресконференції президента України та федерального президента Республіка Австрія йшлося про мир на Донбасі та коронавірус.

Федеральний президент Австрії Александр ван дер Беллен висловив сподівання, що світ скоро отримає вакцину під ковіду.

Володимир Зеленський подякував за запрошення в Австрію. Він зазначив, що став першим, хто відвідав Відень з офіційним візитом за час пандемії.

"Австрія є шостим за обсягом інвестором в економіку України. Австрійській капітал представлений в нашій банківській і страховій сфері, деревообробці... Не можу не відзначити практичну підтримку Австрії на євроінтеграційному шляху України", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, що це перший візит українського президента до іншої держави за час пандемії. Повідомлялося, що заплановано зустрічі з федеральним канцлером Себастьяном Курцом і президентом Національної ради (парламенту) Австрії Вольфгангом Соботкою.

Напередодні візиту Володимир Зеленський дав інтерв'ю австрійським ЗМІ, в яких, зокрема, повідомив про свої пріоритети як очільника держави. Також він заявив, що більшість мерів просилися стати кандидатами від партії “Слуга народу” на місцевих виборах, що пройдуть 25 жовтня.