Рада ухвалила Заяву щодо ситуації в Білорусі із засудженням дій режиму Лукашенка (доповнено)

Верховна Рада підтримала в цілому постанову про Заяву парламенту щодо ситуації в Республіці Білорусь.

Її підтримали 228 нардепів, оголосив спікер Ради Дмитро Разумков.

Документ презентував голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

"Члени комітету одностайно підтримали необхідність реакції Верховної Ради України на ситуацію, що склалася... Зазначений проєкт постанови спрямований на схвалення заяви парламенту України із засудженням дій влади Республіки Білорусь та закликом налагодити цивілізований і демократичний діалог із суспільством", – повідомив Мережко.

Мережко додав, що події в Білорусі дають підстави вважати, що офіційно оприлюднені результати виборів президента Білорусі не відображають реального волевиявлення громадян.

"У заяві також міститься оцінка поточної ситуації в Білорусі, засуджуються методи, які застосовує офіційна влада Республіки Білорусь, висловлюється неприпустимість залучення сил РФ та ОДКБ для нормалізації ситуації, міститься заклик до вирішення кризи в демократичний спосіб із залученням незалежних міжнародних посередників", – зазначив Мережко.

Окрім того, в ухваленому документі йдеться про санкції щодо осіб, які причетні до насилля над протестувальниками.

Нагадаємо, що масові акції протесту охопили Білорусь після президентських виборів, результати яких, на думку демонстрантів, сфальсифіковано. Майже відразу почалися зіткнення із силовиками, під час яких за декілька днів було затримано щонайменше 7 тисяч осіб. Затримання супроводжувалися надмірним застосуванням сили, а схоплених катували в ізоляторах.

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