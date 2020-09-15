Зеленський заявив, що більшість мерів просилися в "Слугу народу" напередодні виборів

"Ми вирішили, що краще запропонуємо своїх кандидатів, навіть якщо вони не так добре відомі”.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що більшість мерів просилися стати кандидатами від партії “Слуга народу” на місцевих виборах, що пройдуть 25 жовтня.

Про це він повідомив у інтерв’ю австрійській газеті Weiner Zeitung. Зеленський також висловив впевненість, що його партія переможе і на цих виборах, "якщо скласти всі результати".

“Мова йде не стільки про конкуренцію між політичними партіями, скільки про мерів та місцеві ради. Більшість мерів зв’язувалася з нами і просили стати кандидатами в “слуги народу”. Ми відмовились. Багато з цих мерів перебували у владі від 10 до 20 років. І що вони зробили? Парки і фонтани замість того, щоб вирішувати проблеми”, - заявив він.

Зеленський додав, що інші мери саботували протиепідемічні заходи та дозволили масові заходи, “тому що це приносить популярність”.

“Тому ми вирішили, що краще запропонуємо своїх кандидатів, навіть якщо вони не так добре відомі”, - зазначив президент.

Нагадаємо, що 31 серпня “Слуга народу” представила своїх кандидатів у мери в містах-обласних центрах, Слов’янську і Кривому Розі. Серед них – троє чинних голів ОДА.

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