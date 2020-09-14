Качура не виключає відкликання поправок до постанови про місцеві вибори

Він зазначив, що процес місцевих виборів запущений і зараз вже неможливо реалізувати його ідею.

Проект постанови про внесення змін до постанови про призначення місцевих виборів може бути відкликаний з парламенту.

Про це у коментарі "Інтерфакс-Україна" повідомив заступник голови парламентського комітету по вопросам державної влади Олександр Качура (Фракція "Слуга Народу").

"Можливо, я буду в якомусь вигляді відкликати цю постанову для того, щоб ми напрацювали спільне консолідоване рішення всього комітету і всіх фракцій", - сказав нардеп.

Він також зазначив, що процес місцевих виборів запущений і зараз вже неможливо реалізувати його ідею.

"Ми будемо це обговорювати, і я сподіваюся, сьогодні. Але я не виключаю варіант, що нам потрібно буде допрацьовувати постанову", - підкреслив він.

15 липня Верховна Рада проголосувала постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. Згідно з постановою, місцеві вибори 25 жовтня відбудуться в Україні всюди, окрім окупованого Росією Криму та непідконтрольних українському уряду районів Донецької і Луганської областей.

12 вересня представник України в політичній підгрупі ТКГ Андрій Костін повідомив, що українська делегація допустила можливість внесення змін до постанови Ради про призначення місцевих виборів. Про це також заявив заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що українська сторона на зустрічі радників глав держав "нормандської четвірки" 11 вересня в Берліні не брала на себе жодних зобов'язань щодо перегляду постанови Верховної Ради про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня.

Спікер парламенту Дмитро Разумков,сьогодні заявив, що Верховна Рада не планує переглядати постанову про проведення місцевих виборів.