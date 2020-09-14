Европа и полицейский произвол. Борьба за ценности. Новые проблемы

Одним из главных уроков первого года пребывания в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) стало для меня осознание того факта, что для того, чтобы Украину слышали и понимали делегации различных государств в ПАСЕ, необходимо говорить не только о том, что волнует нас, но также и о том, что волнует европейцев. Необходимо не только по-настоящему придерживаться европейских ценностей, под которыми понимаются, в частности, такие фундаментальные из них, как достоинство и права человека, демократия, верховенство права и политический плюрализм, но также участвовать в решении общеевропейских проблем, воспринимать эти проблемы как свои.

Фото: assembly.coe.int

Наша интеграция в европейское пространство предполагает серьезную культурную, психологическую работу над собой, выдавливание из себя «по капле» совкового, тоталитарного образа мышления, характерной особенностью которого является нетерпимость к чужому мнению и образу жизни, стремление навязать своё мировоззрение, боязнь обсуждения острых социальных вопросов.

В этом смысле настоящая, а не формальная евроинтеграция означает культурную эволюцию, связанную с отказом от антигуманистических ценностей постсоветского общества и внедрением в индивидуальное и массовое сознание подлинных европейских ценностей, а также рационального критического и свободного подхода к обсуждению проблем, волнующих общество.

Проявление европейских ценностей в нашем сознании и нашей жизни тесно связано также и с тем, насколько мы живем теми проблемами, которые представляют интерес для европейцев и готовы ли мы принимать участие в решении этих проблем.

Как показали недавние события во Франции, США, Беларуси, Сербии и других странах, а также и в Украине во времена Революции Достоинства, одной из проблем, волнующих современного европейца, является проблема полицейского произвола и неоправданного насилия, в том числе по отношению к участникам мирных политических протестов.

Для того чтобы рассмотреть возможности и способы решения этой проблемы, в рамках ПАСЕ мною было предложено разработать проект специальной конвенции Совета Европы, направленной на предотвращение и борьбу с чрезмерным и неоправданным применением силы представителями правоохранительных органов.

По большому счету создание такой конвенции – давно назревший вопрос, и ее основой должна стать кодификация соответствующих решений Европейского Суда по правам человека, а также целого ряда документов «мягкого права» ООН, ОБСЕ и других международных организаций, не имеющих юридически обязательного характера. Кроме того, целесообразно также учесть законодательные акты, принятые или рассматриваемые в некоторых штатах США.

Суть данного проекта состоит в том, чтобы разработать юридически обязательные стандарты применения силы полицией, которые бы не только защищали права человека, включая право на мирный протест, но также создавали определенный юридический ориентир для самих полицейских. Реализация этого проекта позволила бы также способствовать адекватному расследованию случаев полицейского произвола в государствах-членах Совета Европы, а также созданию международного механизма мониторинга за соблюдением положений данной конвенции.

Важно отметить, что в практике Европейского Суда по правам человека используется термин «чрезмерное и неоправданное применение силы» правоохранительными органами, а также понятие «неадекватное расследование» случаев такого применения силы.

В международном праве уже сформировался ряд постулатов, которым должно соответствовать применение силы полицией. Это, в частности, принцип необходимости, пропорциональности и ответственности. Эти устои должны лечь в основу проекта европейской конвенции, направленной на предотвращение и борьбу с чрезмерным и неоправданным применением силы представителями правоохранительных органов.

Интересно то, что эта идея нашла поддержку среди более, чем сорока членов ПАСЕ из разных стран и различных политических групп, тогда как лишь один представитель украинской делегации в ассамблее поддержал ее.

Судя по всему, данная проблема пока ещё не рассматривается в качестве достаточно серьезной в Украине. Возможно также, сам факт упоминания в тексте движения BlackLivesMatter мог быть воспринят как некая крамола, несмотря на то что совсем недавно Европейский парламент принял резолюцию, по сути, в поддержку этого движения.

На самом деле предлагаемый проект не имеет какой-либо политической составляющей, а направлен исключительно на решение конкретной проблемы в области защиты прав человека правовыми средствами. Проблемы, непосредственно входящей в сферу деятельности Совета Европы.