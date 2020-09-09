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Як захистити права затриманих в Україні?

Після драматичних подій у Кагарлику міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на міжвідомчій нараді в червні цього року анонсував поширення системи електронного обліку затриманих осіб Custody Records на всі територіальні підрозділи Національної поліції.

ЗМІ активно тиражували цю новину, але ми би хотіли детальніше пояснити, що таке система забезпечення прав затриманих осіб, як вона працює зараз та які перспективи її розвитку.

У 80-х роках минулого століття жителі Сполученого Королівства зіткнулися з ситуацією поліцейського свавілля. Поліцейські чинили тиск на підозрюваних, було багато повідомлень про корупцію, порушення прав затриманих осіб, згвалтування, побиття тощо. Тоді в Британії разом із законодавчим регулюванням було запроваджено систему Custody Records, націлену на мінімізацію порушень прав людини у діяльності поліції.

В Україні аналогічна система почала впроваджуватись з 2017 року.

Фото: Сергей Нужненко

Спочатку в ізоляторах тимчасового тримання, а з 2020 року - у відділах Національної поліції.

Сьогодні система повноцінно працює у чотирьох ізоляторах тимчасового тримання в Дніпрі, Херсоні, Сарнах та Кропивницькому. Також наразі запроваджуватиметься в ізоляторах тимчасового тримання у Харкові, Сєвєродонецьку та Пустомитах.

Діяльність системи передбачає:

- Поява посади інспектора з дотримання прав людини. Інспектор проводить інтерв’ю із затриманою особою та поліцейським, який здійснив затримання, і фіксує усі отримані дані. Окрім того, інспектор вносить до електронної бази всю інформацію щодо затриманої особи: тривалість перебування, хто з нею спілкувався, чи є скарги на стан здоров’я тощо.

- Програмне забезпечення. Система передбачає наявність електронної базу, в якій інспектор фіксує всі дії, що відбуваються із затриманою особою. Це дозволяє запобігати помилковому або умисному внесенню неправдивої інформації. До того ж, таке програмне забезпечення дозволяє відправити в смітник паперові журнали, у які заноситься вся ці інформація. Всього працівники ІТТ заповнюють 11 паперових журналів.

- Зонування відділу поліції. Так, наприклад, затримані або свідки не можуть безконтрольно потрапляти до кабінету слідчого, все спілкування відбувається тільки у спеціальному приміщенні з відеонаглядом.

- Цілодобове відеоспостереження. Налаштовується всьому відділі поліції, за виключенням кабінетів слідчих, зон з обмеженим доступом та кімнати конфіденційного спілкування із адвокатом. Але камери відеоспостереження розміщуються у приміщеннях для затриманих, коридорах, публічній зоні, кімнаті для допиту. Це дозволить запобігти можливим порушенням прав затриманих осіб та неправдивим звинувачення поліцейських у застосуванні сили.

Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню визнав однією з основних гарантій від неналежного поводження саме запровадження єдиного електронного досьє затриманої особи. Інспектори з дотримання прав людини створюють в базі Custody Records саме такі досьє на кожного затриманого,

Ініціативою Custody Records спільно із Управлінням з дотримання прав людини Національної поліції України за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” на базі ізолятору тимчасового тримання в Дніпрі був запущений тренінговий центр для інспекторів з дотримання прав людини. Проведені перші навчання інспекторів з дотримання прав людини.

В квітні цього року робочою групою при Національній поліції України затверджено технічне завдання для впровадження системи забезпечення прав затриманих у відділах Національної поліції України та розробки програмного забезпечення для відділів Національної поліції.

Зараз триває розробка навчального курсу для поліцейських та розробка алгоритмів поводження із затриманими особами у відділах поліції.

Custody Records - це не лише окремий механізм забезпечення прав затриманих, це філософія, яка створює прозорі правила гри. Адже затримана особа втрачає одне із ключових прав - право на свободу, тому в обмін на часткове обмеження цього права держава зобов’язана гарантувати безпеку затриманої особи.

Ініціатива Custody Records Ініціатива Custody Records , Система забезпечення прав затриманих
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