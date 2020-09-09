Як захистити права затриманих в Україні?

ЗМІ активно тиражували цю новину, але ми би хотіли детальніше пояснити, що таке система забезпечення прав затриманих осіб, як вона працює зараз та які перспективи її розвитку.

Після драматичних подій у Кагарлику міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на міжвідомчій нараді в червні цього року анонсував поширення системи електронного обліку затриманих осіб Custody Records на всі територіальні підрозділи Національної поліції.

У 80-х роках минулого століття жителі Сполученого Королівства зіткнулися з ситуацією поліцейського свавілля. Поліцейські чинили тиск на підозрюваних, було багато повідомлень про корупцію, порушення прав затриманих осіб, згвалтування, побиття тощо. Тоді в Британії разом із законодавчим регулюванням було запроваджено систему Custody Records, націлену на мінімізацію порушень прав людини у діяльності поліції.

В Україні аналогічна система почала впроваджуватись з 2017 року.

Фото: Сергей Нужненко

Спочатку в ізоляторах тимчасового тримання, а з 2020 року - у відділах Національної поліції.

Сьогодні система повноцінно працює у чотирьох ізоляторах тимчасового тримання в Дніпрі, Херсоні, Сарнах та Кропивницькому. Також наразі запроваджуватиметься в ізоляторах тимчасового тримання у Харкові, Сєвєродонецьку та Пустомитах.

Діяльність системи передбачає:

- Поява посади інспектора з дотримання прав людини. Інспектор проводить інтерв’ю із затриманою особою та поліцейським, який здійснив затримання, і фіксує усі отримані дані. Окрім того, інспектор вносить до електронної бази всю інформацію щодо затриманої особи: тривалість перебування, хто з нею спілкувався, чи є скарги на стан здоров’я тощо.

- Програмне забезпечення. Система передбачає наявність електронної базу, в якій інспектор фіксує всі дії, що відбуваються із затриманою особою. Це дозволяє запобігати помилковому або умисному внесенню неправдивої інформації. До того ж, таке програмне забезпечення дозволяє відправити в смітник паперові журнали, у які заноситься вся ці інформація. Всього працівники ІТТ заповнюють 11 паперових журналів.

- Зонування відділу поліції. Так, наприклад, затримані або свідки не можуть безконтрольно потрапляти до кабінету слідчого, все спілкування відбувається тільки у спеціальному приміщенні з відеонаглядом.

- Цілодобове відеоспостереження. Налаштовується всьому відділі поліції, за виключенням кабінетів слідчих, зон з обмеженим доступом та кімнати конфіденційного спілкування із адвокатом. Але камери відеоспостереження розміщуються у приміщеннях для затриманих, коридорах, публічній зоні, кімнаті для допиту. Це дозволить запобігти можливим порушенням прав затриманих осіб та неправдивим звинувачення поліцейських у застосуванні сили.

Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню визнав однією з основних гарантій від неналежного поводження саме запровадження єдиного електронного досьє затриманої особи. Інспектори з дотримання прав людини створюють в базі Custody Records саме такі досьє на кожного затриманого,

Ініціативою Custody Records спільно із Управлінням з дотримання прав людини Національної поліції України за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” на базі ізолятору тимчасового тримання в Дніпрі був запущений тренінговий центр для інспекторів з дотримання прав людини. Проведені перші навчання інспекторів з дотримання прав людини.

В квітні цього року робочою групою при Національній поліції України затверджено технічне завдання для впровадження системи забезпечення прав затриманих у відділах Національної поліції України та розробки програмного забезпечення для відділів Національної поліції.

Зараз триває розробка навчального курсу для поліцейських та розробка алгоритмів поводження із затриманими особами у відділах поліції.

Custody Records - це не лише окремий механізм забезпечення прав затриманих, це філософія, яка створює прозорі правила гри. Адже затримана особа втрачає одне із ключових прав - право на свободу, тому в обмін на часткове обмеження цього права держава зобов’язана гарантувати безпеку затриманої особи.