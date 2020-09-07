Соціальний захист не для всіх

Людина, її життя і здоров'я визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Незважаючи на те, що норми Конституції України є нормами прямої, дотримання державою соціально-економічних прав людини напряму залежить від спроможності влади належним чином формувати дохідну і видаткову частину Державного бюджету України, при цьому не звужуючи права та свободи громадян, визначені законами.

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Ніхто не піддає сумніву негативних наслідків пандемії COVID-19 для економіки країни і складнощів із наповненням Державного бюджету України. Втім за рахунок чого і кого влада продовжує цинічно економити в умовах карантину і куди перерозподіляє кошти, призначені на боротьбу з пандемією?

Законом № 553-ІХ через обмеження видатків Фонду соціального страхування України за окремими напрямами, громадян України – застрахованих осіб позбавили на період карантину, який може тривати роками, підтримки у вигляді виплат:

- одноразових потерпілому в разі стійкої втрати працездатності та членам його сім’ї (в разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на підприємстві);

- на санітарно-курортне лікування;

- на лікарські засоби та вироби медичного призначення;

- на спеціальний медичний та постійний сторонній догляди, побутове обслуговування та додаткове харчування;

- виплат по виконанню обов’язків страховика;

- на розвиток та функціонування інформаційно-аналітичних систем Фонду.

Разом з тим, замість спрямування коштів спецфонду держбюджету боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 на соціальний захист медичних та соціальних працівників, а також вразливих категорій населення, перерозподіляє кошти на будівництво та ремонт доріг, напрямок якого є найбільш корумпованим в країні!.

Якщо говорити мовою цифр, то економія бюджету Фонду соціального страхування України становить 1,26% видаткової частини, які будуть здійснені після завершення дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України. Тому зазначений розмір фінансових ресурсів не є економією з точки зору заходів раціонального та економного використання коштів.

Більше того, за будь-якими показниками страхових випадків знаходиться ЛЮДИНА, яка потрапила у скрутні життєві обставини.

Людиноцентриський підхід до ведення державної політики у першу чергу передбачає орієнтацію на соціальні потреби кожного громадянина, зокрема, на отримання одноразової допомоги в разі стійкої втрати працездатності чи реабілітаційного лікування на базі санітарно-курортних закладів, що визначено чинним законодавством України.

Ми закликаємо народних депутатів України, Комітет Верховної Ради України з питань соціального захисту та захисту прав інвалідів та Міністерство соціальної політики скасувати ці дискримінаційні норми, адже цілком імовірно карантин буде продовжено ще неодноразово, а соціально економічне становище населення стрімко падає!