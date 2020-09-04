В Мінфіні повідомили, скільки грошей залишилося в фонді боротьби з COVID-19

Україна забезпечена необхідними ресурсами, але навіть якщо грошей не вистачить, вони будуть перерозподілені з інших програм.

На сьогодні з фонду боротьби з COVID-19 витрачено 19 млрд грн, це 30% від загального об'єму фонду, який складає 66 млрд грн.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Коронавірусний фонд - це дуже гнучкий механізм. На сьогоднішній момент де-факто використано 30% коштів, передбачених у коронавірусному фонді. З 66 млрд використано всього лише 19 млрд", - сказав Марченко.

Він пояснив, що Мінфін розмістив кошти за різними напрямками, і якщо деякі напрямки будуть неефективно використані, міністерство зможе перерозподілити кошти на ті напрямки, які будуть потребувати більшої уваги, в тому числі, держави.

Міністр також зазначив, що Україна забезпечена необхідними ресурсами, але навіть якщо грошей не вистачить, вони будуть перерозподілені з інших програм.

"Якщо не вистачить грошей в коронавірусному фонді, ми перерозподілимо з інших програм, ми знайдемо ресурс за рахунок дохідної частини бюджету, оскільки дохідна частина бюджету зараз перевиконується", - повідомив Марченко.

Нагадаємо, в липні повідомлялося, що Кабінет Міністрів розподілив усі 66 млрд гривень Фонду боротьби з COVID-19. 35 млрд із цієї суми використають для реконструкції, ремонту й утримання автомобільних доріг.