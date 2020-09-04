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За період карантину Україна виплатила безробітним 7,5 мільярда гривень

Петрашко заявив, що зростання кількості безробітних зупинилося.

За період карантину Україна виплатила безробітним 7,5 мільярда гривень
Фото: vinnitsaok.com.ua

Україна упродовж карантину виплатила 7,5 мільярда гривень допомоги по безробіттю.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко в ефірі каналу 1+1, повідомляє пресслужба міністерства.

"Щоб підприємства не звільняли людей, ми запровадили програму так званого часткового безробіття, якою скористалося близько 240 суб’єктів. Тим самим нам вдалося зберегти робочі місця для 380 тис. працівників, які не пішли на біржу праці, а скористалися в пікові часи цією програмою", - сказав Петрашко.

За його словами, упродовж карантину, тобто з 12 березня 2020 року і до сьогодні, виплачено 7,5 млрд грн допомоги по безробіттю. Станом на 3 вересня за програмою по частковому безробіттю виплачено 2,3 млрд грн. Фінансування здійснюється кожні 10 днів.

Міністр також зазначив, що реєстрацію для безробітних було максимально спрощено. Наразі цифра кількості зареєстрованих у центрах зайнятості зупинилася.

Нагадаємо, за час карантину статус безробітного отримали 444 тисячі українців. Це на 73% більше, ніж станом на цей самий період минулого року.

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