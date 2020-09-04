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​Мінцифри пропонує легалізувати низькі податки для айтішників

IT-сектор може отримати спеціальний податково-правовий режим.

​Мінцифри пропонує легалізувати низькі податки для айтішників
Фото: Youtube / КабМін

Міністерство цифрової трансформації пропонує створити в Україні віртуальну вільну економічну зону для IT-сектору під назвою "Дія.City" з низькими податками. Вона дозволить компаніям перейти до бізнес-моделі з найманими працівниками, відмовившись від співпраці з ФОПами.

Про це на брифінгу в п'ятницю повідомили міністр Михайло Федоров та його заступник Олександр Борняков.

"Зараз податкове навантаження складає приблизно 6,5%, але якщо люди будуть працювати повністю на трудових - буде 40%. Це абсолютно не конкурентно у світі. Ми хочемо створити умови, які вже склалися для більшості IT-індустрії. Зараз вони працюють за моделлю ФОП, платять 5% ПДФО і 1,5% ЄСВ. Ми хочемо надати такі самі умови на початку, щоб вони мали змогу швидко і безболісно перейти", - сказав Борняков.

Для цього буде розроблено пакет з чотирьох законопроєктів, які передбачатимуть зміни до Податкового кодексу, Кримінального процесуального кодексу та Кодексу законів про працю.

Федоров вважає, що IT-сектор буде зацікавлений відмовитися від ФОП-моделі. "Світовій бізнес-спільноті не зрозуміло, коли великі компанії на 10 тисяч людей працюють на ФОПах, їм тяжко капіталізувати себе на біржах. Учора я спілкувався з одним з інвесторів Reface, і він мені розказав історію про те, що вони не змогли продати компанію Snapchat'у, тому що вся компанія працювала на ФОПах", - сказав міністр.

При цьому він запевнив, що IT-компанії, яких влаштовує нинішній стан справ, ніхто не буде змушувати переходити на нову модель оподаткування.

Борняков також додав, що сподівається на введення податку на виведений капітал замість податку на прибуток, що дозволить зменшить податкове навантаження для IT-сектору. "Польща зараз говорить, що вони хочуть запропонувати податок на виведений капітал у розмірі 9%. Якщо у нас діє податок на прибуток 18%, ми апріорі неконкурентні", - пояснив заступник міністра.

За його словами, зараз IT-індустрія приносить 4-4,5 млрд доларів експортної виручки. Мінцифри сподівається збільшити цей показник до 11-12 млрд доларів.

"Це може бути зроблено не за рахунок того, що ми підвищуємо податки, а розширюємо базу - залучаємо більше компаній, вкладаємо в освіту і таке інше", - сказав Борняков.

Радником Мінцифри із запуску "Дія.City" буде натхненник схожого проєкту в Білорусі Денис Алєйніков.

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