Помогите помочь малому бизнесу

Я уже отмечал, что для бизнеса поднятие минзарплаты означает лишь переводы на 1/2 (1/4) ставки, увольнения, тенизацию и пр., а главное — рост единого социального взноса.

В продолжение разговора о том, что страшно не просто, когда бьют налогами, а когда при этом еще и жалеют — ростом минимальной зарплаты.

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Но коль уж таки ростом минзарплаты народ «облагодетельствовали», то надо, чтоб рос не только ЕСВ. Нужно, чтоб при этом пропорционально смягчались/раздвигались ограничения малого бизнеса: пределы оборотов, сверх которых нельзя быть на едином налоге или обязательно применять РРО.

Именно это и предусматривает зарегистрированный в Раде законопроект № 3853-1 от 17.07.2020: выросла минзарплата — растут и пределы, за которыми либо нельзя быть на ЕН, либо надо иметь РРО.

Такой подход совершенно справедлив и реально поможет самым маленьким выжить в условиях тотального кризиса, расшевелить экономику.

К примеру, если сейчас РРО при едином налоге обязателен для 2-4 групп при годовом обороте 1 млн грн и выше, то согласно проекту РРО должен принудительно применяться лишь при годовом обороте сверх 820 минзарплат на 1 января, то есть при «новогодней» минзарплате 6 тыс. грн (как планируется!) это будет 4920 тыс. грн.

Заодно проектом отменяется обязательность РРО для «технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту» (в которые что только ни попадало!), а также лекарств и изделий медицинского назначения, каковое требование при пандемии просто тупо и преступно, поскольку тормозит их выпуск! Эта отмена просто напрашивается, причем не первый месяц.

И, конечно, предел для ЕН группы 3 (сейчас это оборот в 7 млн грн в год) на уровне 1720 минзарплат на 1 января (10320 тыс. грн при 6-тысячной минзарплате), как предусмотрено в 3853-1, тоже будет безусловным шагом вперед.

Но при этом напомню, что статья 55 Хозяйственного кодекса Украины признает:

субъектами малого предпринимательства — тех физлиц и юрлиц, у которых численность работников не превышает 50 человек, а годовой доход — не более 10 млн евро;

а субъектами микропредпринимательства — тех СПД, чья численность работников не превышает 10 человек, а годовой доход — 2 млн евро.

Справочно: 10 млн евро — это сейчас примерно 325-330 млн грн, а 2 млн евро — примерно 65-66 млн гривен.

То есть даже после расширения дозволенного единоналожникам оборота до уровня, предусмотренного в проекте 3853-1, он будет в 6 с лишним раз ниже ограничения для микробизнеса!!! О малом бизнесе даже не говорю: речь всего-то о повышении до микро-микроуровня!

И кто же будет против? Против того, чтобы вывести ЮРЕНов/ЧПЕНов хотя бы на ступень «микро-микро» (а где же тогда они сейчас?!) и не третировать тех, кто при мировой эпидемии реализует лекарства и медизделия.

Очень прошу всех причастных к бизнесу в Украине, кто хочет занятости, а не кризиса, поддержать этот законопроект максимально активно.