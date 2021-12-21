Пенсии в Украине: ограбление хуже МММ

Дефицит бюджета, о котором говорят, что он всего лишь на уровне около 3,5% ВВП, надо сравнивать на самом деле не с ВВП, а с доходами бюджета, и тогда получается, что превышение расходов над доходами 1497 млрд – 1322 млрд = 175 млрд (здесь и далее — гривень) составляет к доходам 13,2%, то есть колоссальную величину.

Запланированный рост ВВП 3,8% при планируемой инфляции 6,2% составляет, таким образом, в сопоставимых ценах 1,038 : 1,062 = 0,977 раза, то есть падение на 2,3%, а никакой не рост.

Да и то пойдёт в значительной мере не на текущие нужды страны, а на возврат старых долгов, который составит 574,7 млрд, или 38,4% всех расходов, или 43,5% всех доходов!!!

Это и есть глубина нашей катастрофы, но сам бюджет тут ни при чём: он просто — приговор, заслуженный экономической жизнью Украины.

Следующий бюджет, с учётом зависимости этой самой жизни от ковида, будет, возможно, вообще писать Минздрав.

Ну а комментаторов Госбюджета в значительной мере заинтересовала 200-миллиардная дыра в Пенсионном фонде, что чудесно перекликается с заявлением главы правительства о его (ПФ, а не правительства) предстоящем банкротстве.

Но даже если банкротства не будет, а положенные (кем и куда положенные?) пенсии таки дойдут до своих нищих (если дети и внуки не помогут) адресатов, это будет означать лишь то, что грабительская «солидарная» система ещё действует — в соответствии с запланированным изначально заведомо воровским принципом её построения.

«Солидарная» пенсионная система, которая продолжает традиции, заложенные ещё Бисмарком более 130 лет назад, в Украине превратилась в гигантскую финансовую пирамиду: былые поступления, связанные с сегодняшними пенсионерами (начисленные на их зарплаты, когда ещё они работали), давно государством потрачены-профуканы, а выплаты по старым долгам осуществляются из новых поступлений, в чём изначально заложена и мина под пенсии тех, кто работает сейчас, с учётом постоянно ухудшающейся демографической ситуации.

Но если отвлечься от идеи финансовой пирамиды по типу МММ, заложенной (задолго до самой МММ!) в эту дикарскую «солидарную» (разнопоколенческую) пенсионную логику, отвлечься и от обещаемого Родиной банкротства этой системы, которая и так держится удивительно долго, а просто проанализировать саму идею начисления, то увидим, что механизм ограбления был заложен ещё там, а всё прочее это ограбление лишь усиливает.

В упрощённом виде, если пренебречь коэффициентами перевода старых зарплат в сегодняшние для сопоставимости (это — химия ещё отдельная), пенсионный механизм, заложенный в это изначальное жульничество, предполагает, что человек получит столько процентов от своих былых доходов, сколько лет он проработал, умноженное на 12 месяцев и на количество лет, которые он проживёт на пенсии. Это примерно и очень условно совпадает с тем, что за него в пенсионную дыру было начислено, лишь в том случае, если его количество лет, которые он проживёт на пенсии, совпадает с количеством процентов в ставке начислений в пенсионный фонд. Например, если человек работал 40 лет и эти 40 лет за него в ПФ уходило 22%, то за него туда попало 40 лет x 12 мес. x 22% x его средн. з/п, а получит он 40% x его средн. з/п x 12 мес. x столько лет, сколько он проживёт на пенсии.

То есть если он проживёт на пенсии 22 года, то всё примерно сойдётся.

И многие ли в Украине (не путать с Японией!) живут на пенсии 22 года? И если кто проживёт не 22, а 10, то государство, стало быть, приняло за него в 2,2 раза больше, чем ему вернуло (если, конечно, пренебречь ещё и тем, что берёт одно государство, а возвращает, возможно, государство совсем другое и в других условиях).

Я лишь хочу показать, что логика при расчёте пенсий «столько процентов, сколько составляет стаж» ущербна изначально, а всё прочее на эту «исходно ущербную» логику только накладывается. Она была бы справедлива, если бы жили на пенсии столько лет, сколько составляет ставка в ПФ, то есть 22 года. А поскольку живут у нас на пенсии раза в 2 меньше (и это ещё не в самом худшем случае), то и за каждый год должно идти 2% вместо 1%.

Все прочие несправедливости только добавляются к этой изначально заложенной.

Хотя, конечно, ни судьи, ни прокуроры, ни те из депутатов, кто успел стать пенсионером ещё до сокращения депутатских пенсий прошлым созывом (поскольку то, что уже успели начислить и начали получать, уменьшать нельзя — даже на будущие годы: так решил КС), ни многие другие «честно-привилегированные» категории этого не почувствуют. Остальным же — очень сложно.

Живём по Бисмарку — в худшем варианте того, что он придумал. Бисмарк, помноженный на Реву, — это и есть сегодняшняя пенсионная система Украины.