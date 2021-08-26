Марченко: за нинішніх умов сорокалітнім не варто розраховувати на пенсію

Міністр фінансів Сергій Марченко визнав, що пенсійна система в нинішньому вигляді наближається до колапсу.

"Мені сорокалітньому на пенсію за нинішніх умов розраховувати не варто", - сказав він у інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна".

Він підкреслив, що єдиним виходом є запровадження пенсійних накопичень.

"Солідарна пенсія має бути разом з накопичувальною. Якщо у вас немає накопичень в НПФ [недержавних пенсійних фондах], розраховувати на пенсію взагалі не варто. Темпи старіння населення такі, що кількість працюючих постійно скорочуватиметься, а кількість пенсіонерів - зростатиме", - сказав він.

"Тоді два варіанти - або я сам шукаю можливості й відкладаю через НПФ, або створюються умови таких накопичень для всіх громадян", - підкреслив Марченко.

Нагадаємо, що у 2020 році Кабінет міністрів підготував законопроєкт про запуск накопичувальної пенсійної системи. Він передбачає, що накопичення почнеться з 2021 року, але тільки для працівників, які працюють в шкідливих і тяжких умовах.

Українське законодавство передбачає два рівні державного пенсійного забезпечення: солідарну систему (працюючі забезпечують пенсіонерів) і накопичувальну (обов'язкові відрахування собі на пенсію). Зараз діє тільки солідарна система, і працює вона відверто погано. Пенсійний фонд має хронічний дефіцит, у 2021 році він становитиме, за прогнозами, 204 млрд гривень. Накопичувальну систему спочатку планували ввести з 2013 року, але все відкладали.