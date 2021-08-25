Марченко: ризики і відповідальність за зменшення тарифів на електрику несе Міненерго

"З бюджету ми покривати тарифні потреби не будемо".

Міністр фінансів Сергій Марченко сказав, що рішення про зменшення тарифів на електрику для населення поки що не мало негативної реакції зі сторони Міжнародного валютного фонду.

"Я не бачу підстав, чому це рішення повинно вплинути на переговори. Наша програма, за великим рахунком, не фокусується на підвищенні або зниженні тарифів. Ці тарифні історії цікаві з точки зору фіскальних ризиків", - заявив міністр в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, поки що негативна комунікація від фонду з приводу цього рішення відсутня. Глава Мінфіну не очікує її і в майбутньому.

"Це справа Міненерго, вони спілкуються з фондом. Думаю, вони з ним це рішення проговорювали. Але немає сумнівів в тому, що це рішення має бути фіскально збалансованим. З бюджету ми покривати якісь тарифні потреби не будемо", - підкреслив Марченко.

Він зазначив, що основне завдання - збалансувати енергоринок.

"Якщо "Енергоатом", "Укргідроенерго" пішли на це зниження, значить, вони прорахували ці ризики. Таким чином, Міненерго несе всі ризики і відповідальність. Жодним чином бюджет України не буде дотувати ці компанії", - додав глава Мінфіну.

Нагадаємо, що до 2021 року тариф на електроенергію для населення на перші 100 кВт-год на місяць становив 90 копійок (з ПДВ), а на наступні - 1,68 грн за кВт-год.

З 1 січня 2021 року Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення, скасувавши пільговий тариф на перші 100 кВт.

У липні 2021 року голова Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг Валерій Тарасюк назвав неминучим подорожчання електроенергії для населення, але через кілька тижнів Кабмін несподівано зменшив її вартість з жовтня.

Зменшений тариф в розмірі 1,44 грн грн за кВт-год діятиме для домогосподарств, які споживають до 250 кВт-год електроенергії на місяць, до кінця квітня 2022 року.