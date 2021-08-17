Донбас: невтрачене покоління. Ч.2
Донбас: невтрачене покоління. Ч.2
США можуть позбавити Росію статусу ринкової економіки
США можуть позбавити Росію статусу ринкової економіки
США не воюватимуть за Афганістан, якщо Афганістан не воюватиме за себе, - Байден
США не воюватимуть за Афганістан, якщо Афганістан не воюватиме за себе, - Байден
Кабул у руках «Талібану». Американці підіграли росіянам. Середній Азії підготуватися
Кабул у руках «Талібану». Американці підіграли росіянам. Середній Азії підготуватися
Обпалені війною: хто очолив армію напередодні 30-ї річниці незалежності України
Обпалені війною: хто очолив армію напередодні 30-ї річниці незалежності України
Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на "зальотного ставленика"
Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на "зальотного ставленика"
Український літак не може вилетіти з Кабула, - Кулеба
Український літак не може вилетіти з Кабула, - Кулеба
У Карпатах знайшли 6-річного хлопчика, який заблукав у суботу
У Карпатах знайшли 6-річного хлопчика, який заблукав у суботу
Поліція розглядає три версії загибелі мера Кривого Рогу
Поліція розглядає три версії загибелі мера Кривого Рогу
ГоловнаЕкономікаДержава

Тариф на електроенергію 1,44 грн/кВт-год діятиме до кінця квітня

Ця вартість - тільки для домогосподарств з обсягом споживання до 250 кВт-год на місяць.

Тариф на електроенергію 1,44 грн/кВт-год діятиме до кінця квітня
Фото: 7dniv.info

Знижений тариф на електроенергію для населення в розмірі 1,44 грн/кВт-год діятиме до кінця квітня 2022 року.

Про це повідомляється в постанові уряду №859 від 11 серпня, пише "Інтерфакс-Україна".

Ця вартість стосуватиметься тільки домогосподарств, які споживають до 250 кВт-год електроенергії на місяць. Решта побутових споживачів платитимуть, як і раніше по 1,68 грн/кВт-год за весь обсяг споживання.

Уряд зберіг тариф в 1,68 грн/кВт-год для колективних побутових споживачів, гуртожитків, які розраховуються за е/е за загальним лічильником у частині споживання е/е фізичними особами для власних потреб, за винятком професійної та господарської діяльності.

За таким тарифом оплачуватимуть е/е багатоквартирні житлові будинки, включно з гуртожитками, на технічні цілі та освітлення дворів, східців і номерних знаків, а також дачні, дачно-будівельні та гаражно-будівельні кооперативи, садові товариства, кооперативи на роботу насосів і освітлення територій. Крім цього, такий самий тариф збережено для юросіб-власників або балансоутримувачів майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб, у частині задоволення побутових потреб таких осіб, і релігійних організацій на комунально-побутові потреби.

За наявності двозонного лічильника індивідуальні та колективні споживачі, зокрема гуртожитки, оплачують з 23:00 до 7:00 половину тарифу, в решту годин - весь тариф, за наявності тризонного лічильника - 1,5 тарифу з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00, а також 0,4 тарифу в нічний час з 23:00 до 7:00, в решту годин - фіксований тариф.

Місячний обсяг споживання

Фіксована ціна на електричну енергію в гривнях за 1 кВт·год

без податку на додану вартість

податок на додану вартість

з податком на додану вартість

Для індивідуальних побутових споживачів:

до 250 кВт·год (включно, за весь обсяг споживання)

1,2

0,24

1,44

понад 250 кВт·год (за весь обсяг споживання)

1,4

0,28

1,68

Для колективних побутових споживачів (крім гуртожитків)

за весь обсяг споживання

1,4

0,28

1,68

Для гуртожитків —

за весь обсяг споживання

1,4

0,28

1,68

Нагадаємо, що до 2021 року тариф на електроенергію для населення на перші 100 кВт-год на місяць становив 90 копійок (з ПДВ), а на наступні - 1,68 грн за кВт.

З 1 січня 2021 року Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення, скасувавши пільговий тариф на перші 100 кВт.

На перший квартал 2021 уряд ухвалив постанову про покладання спеціальних обов’язків на ринку електроенергії, згідно з якою ціна для населення встановлена на єдиному рівні 1,68 грн/кВт-год (окрім добового зонного обліку). Пізніше її дію продовжили до кінця вересня.

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Валерій Тарасюк назвав неминучим подорожчання електроенергії для населення, але Кабмін несподівано зменшив її вартість з жовтня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також