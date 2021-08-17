Тариф на електроенергію 1,44 грн/кВт-год діятиме до кінця квітня

Ця вартість - тільки для домогосподарств з обсягом споживання до 250 кВт-год на місяць.

Знижений тариф на електроенергію для населення в розмірі 1,44 грн/кВт-год діятиме до кінця квітня 2022 року.

Про це повідомляється в постанові уряду №859 від 11 серпня, пише "Інтерфакс-Україна".

Ця вартість стосуватиметься тільки домогосподарств, які споживають до 250 кВт-год електроенергії на місяць. Решта побутових споживачів платитимуть, як і раніше по 1,68 грн/кВт-год за весь обсяг споживання.

Уряд зберіг тариф в 1,68 грн/кВт-год для колективних побутових споживачів, гуртожитків, які розраховуються за е/е за загальним лічильником у частині споживання е/е фізичними особами для власних потреб, за винятком професійної та господарської діяльності.

За таким тарифом оплачуватимуть е/е багатоквартирні житлові будинки, включно з гуртожитками, на технічні цілі та освітлення дворів, східців і номерних знаків, а також дачні, дачно-будівельні та гаражно-будівельні кооперативи, садові товариства, кооперативи на роботу насосів і освітлення територій. Крім цього, такий самий тариф збережено для юросіб-власників або балансоутримувачів майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб, у частині задоволення побутових потреб таких осіб, і релігійних організацій на комунально-побутові потреби.

За наявності двозонного лічильника індивідуальні та колективні споживачі, зокрема гуртожитки, оплачують з 23:00 до 7:00 половину тарифу, в решту годин - весь тариф, за наявності тризонного лічильника - 1,5 тарифу з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00, а також 0,4 тарифу в нічний час з 23:00 до 7:00, в решту годин - фіксований тариф.

Місячний обсяг споживання Фіксована ціна на електричну енергію в гривнях за 1 кВт·год без податку на додану вартість податок на додану вартість з податком на додану вартість Для індивідуальних побутових споживачів: до 250 кВт·год (включно, за весь обсяг споживання) 1,2 0,24 1,44 понад 250 кВт·год (за весь обсяг споживання) 1,4 0,28 1,68 Для колективних побутових споживачів (крім гуртожитків) за весь обсяг споживання 1,4 0,28 1,68 Для гуртожитків — за весь обсяг споживання 1,4 0,28 1,68

Нагадаємо, що до 2021 року тариф на електроенергію для населення на перші 100 кВт-год на місяць становив 90 копійок (з ПДВ), а на наступні - 1,68 грн за кВт.

З 1 січня 2021 року Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення, скасувавши пільговий тариф на перші 100 кВт.

На перший квартал 2021 уряд ухвалив постанову про покладання спеціальних обов’язків на ринку електроенергії, згідно з якою ціна для населення встановлена на єдиному рівні 1,68 грн/кВт-год (окрім добового зонного обліку). Пізніше її дію продовжили до кінця вересня.

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Валерій Тарасюк назвав неминучим подорожчання електроенергії для населення, але Кабмін несподівано зменшив її вартість з жовтня.