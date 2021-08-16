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НБУ визначив режим роботи банків у вихідні на День Незалежності

На День Незалежності в українців буде чотири вихідні поспіль.

НБУ визначив режим роботи банків у вихідні на День Незалежності
Фото: пресслужба НБУ

Національний банк України визначив порядок роботи банківської системи України у зв’язку з перенесенням робочих днів у серпні.

Як повідомляє пресслужба НБУ, день роботи банківської системи України в 2021 році переносяться з понеділка 23 серпня - на суботу 28 серпня.

Згідно з рішенням НБУ, міжбанківські перекази через систему електронних платежів (СЕП) 28 серпня здійснюватимуться датою банківського дня 28 серпня 2021 року відповідно.

У період з 21 до 24 серпня 2021 року міжбанківські перекази через СЕП здійснюватимуться датою банківського дня 25 серпня 2021 року.

У Нацбанку зазначили, що 23 серпня 2021 року банки, у разі необхідності, можуть здійснювати касові операції. Крім того, банки повинні забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

На День Незалежності в українців буде чотири вихідні поспіль. Робочий день із понеділка 23 серпня перенесено на суботу 28 серпня.

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