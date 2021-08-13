Поліція затримала керівника ДПЗКУ при спробі виїхати з України

Поліцейські з Департаменту стратегічних розслідувань вранці 13 серпня затримали в київському аеропорту "Жуляни" керівника Державної продовольчо-зернової корпорації України.

Про це повідомила пресслужба МВС.

"У такий спосіб він намагався уникнути відповідальності. Крім того, разом із ним затримали і його спільника", - йдеться в повідомленні.

Томенеджера державної корпорації підозрюють у причетності до завдання їй збитків на суму до 57 млн доларів.

Обом затриманим повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (розтрата) та збираються обрати запобіжний захід.

Нагадаємо, що обов'язки голови правління ДПЗКУ з листопада 2020 року виконує Андрій Власенко.

З 2015 до 2020 року Власенко був депутатом Миколаївської обласної ради від партії "Батьківщина" і паралельно у 2017-2020 роках очолював державне підприємство "Укрліктрави".

ДПЗКУ створена урядом України в серпні 2010 року. До її складу входить розгалужена мережа філій – лінійні і портові елеватори, млини, комбікормові і круп'яні заводи. Сумарно компанія налічує 55 підрозділів-філій. На потужностях корпорації можна зберігати 3,75 млн тонн зернових. Зокрема сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів складають орієнтовно 2,5 млн тонн зернових вантажів на рік.

Корпорація має скандальну історію, і Власенко став уже третім керівником, у якого виникли проблеми з законом.

В лютому 2021 року було повідомленно про підозру в розтраті 9 млн гривень Саймону Чернявському.

Також у розшуку знаходиться Петро Вовчук. Йому закидають нанесення збитків підприємству на 60 млн доларів, а також отримання неправомірної вигоди.