АМКУ дозволив Dragon Capital купити завод мінеральних вод у Трускавці

Антимонопольний комітет надав дозвіл компанії Dragon Capital investments Ltd на опосередковане набуття контролю щодо низки компаній з видобування та реалізації мінеральних природних вод під ТМ "Трускавецька".

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"Продавцем у рамках запланованої концентрації є IDS - українська група компаній, частина міжнародної групи, один із найбільших гравців на ринку мінеральних та питних вод", - сказано в повідомленні.

Як наголошують в АМКУ, Dragon Capital investments Ltd не має у своєму портфелі аналогічного бізнесу.

"У Комітеті врахували, що заявлена концентрація здатна покращити конкурентне становище на ринках мінеральних вод. Оскільки частка IDS зменшиться, а на ринок вийде новий учасник", - йдеться в повідомленні.

Попереднім власником заводу була кіпрська компанія Frolovia Limited.

Frolovia Limited володіє українським підприємством з іноземними інвестиціями ТОВ "Аква-Еко", яке контролює завод мінеральних вод у Трускавці. На ньому розливають мінеральну воду під торговою маркою "Трускавецька". "Аква-Еко" є частиною українського бізнесу міжнародної групи компаній IDS Borjomi International.

Угоду купівлі-продажу акцій між Frolovia Ltd та Dragon Capital Investments Ltd було підписано 19 травня 2021 року. Її вартість не розголошують.

"Інтерфакс-Україна" повідомив, що чистий прибуток ТОВ "Аква-Еко" 2020 року скоротився більш ніж удвічі – до 5,3 млн грн, а виручка – на чверть, до 59,76 млн грн.

IDS Borjomi - великий виробник бутильованої води в Євразії. Управляє заводами в Росії, Україні та Грузії. Портфель брендів включає Borjomi, "Моршинська", "Миргородська", "Трускавецька", "Аква Няня" та ін.

Контрольний пакет IDS Borjomi в 2013 році структури "Альфа-груп" Михайла Фрідмана і Германа Хана придбали у Salford Capital Partners Inc., близької до Бориса Березовського і спадкоємців його бізнес-партнера Бадрі Патаркацишвілі.

Згідно з даними на сайті найбільшої в Україні групи компаній з розливу мінеральних вод IDS Borjomi Ukraine, на загальних зборах 27 травня 2020 року акціонери компанії ухвалили рішення продати належну IDS частина в статутному капіталі ТОВ "Аква-Еко" компанії Frolovia ltd.

На сайті IDS Borjomi Ukraine також вказується, що до складу групи компаній входять Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" та Трускавецький завод мінеральних вод, Миргородський завод мінеральних вод, дистриб'юторська компанія IDS Aqua Service, Голопристанський завод ДП "Нова Ком".

Dragon Capital Investments Ltd входить до складу групи компаній Dragon Capital, кінцевим бенефіціаром якої є бізнесмен Томаш Фіала.