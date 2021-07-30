АМКУ зацікавився цінами на експрестести COVID-19 у пунктах пропуску

Антимонопольний комітет почав досліджувати ціноутворення на ринках експрестестування на антиген SARS-CoV-2, що надаються на території пунктів пропуску через державний кордон.

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Тестування є обов'язковим для іноземців та осіб без громадянства, які прибувають з Індії, Великобританії, Росії, Португалії.

Комітет пояснив, що отримав численні звернення від громадян, незадоволених організацією епідеміологічного контролю в рамках прикордонного контролю та цінами на послуги. Також у зверненнях йдеться про процедури визначення клінік чи лабораторій, що роблять тести.

"У комітеті вбачають, що зазначені вимоги створюють передумови для монополізації ринку експрестестування на кожному окремому пункті пропуску. Вже нині із звернень громадян та повідомлень ЗМІ можна зробити попередній висновок, що ціни на експрестестування у пунктах пропуску є вищими, аніж в інших місцях", - йдеться в повідомленні АМКУ.

Нагадаємо, у кінці червня Кабінет Міністрів зобов'язав іноземців та осіб без громадянства віком від 12 років, які прибувають з Індії, Великобританії, Росії та Португалії або перебували на території цих країн не менш ніж 7 днів протягом останніх двох тижнів, здавати експрестести на антиген.

Робити це потрібно безпосередньо на пункту пропуску. Відмова від тестування означає відмову у в'їзді в Україну.

З 5 серпня посилюються правила перетину кордону та самоізоляції, і такі тести можуть вимагати навіть від невакцинованих українців.