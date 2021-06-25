Росія заявила про готовність "бомбити" кораблі, що "вторгуються"
Росія заявила про готовність "бомбити" кораблі, що "вторгуються"
Зеленський заявив, що дзвонив Лукашенку щодо "вагнерівців"
Зеленський заявив, що дзвонив Лукашенку щодо "вагнерівців"
Джонсон: британський есмінець рухався в українських водах і законно перебував поблизу Криму
Джонсон: британський есмінець рухався в українських водах і законно перебував поблизу Криму
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
Двоє київських поліцейських супроводжували кілерів балканського наркобарона на прохання екснардепа Дейдея, – "Слідство.інфо"
Двоє київських поліцейських супроводжували кілерів балканського наркобарона на прохання екснардепа Дейдея, – "Слідство.інфо"
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
LB.ua розпочинає програму з фандрайзингу
LB.ua розпочинає програму з фандрайзингу
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Збірна України вперше у своїй історії вийшла у плей-оф Євро (оновлено)
Збірна України вперше у своїй історії вийшла у плей-оф Євро (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Кабмін змінив карантинні норми для протидії поширенню штаму дельта

Нові норми будуть діяти з 2 липня.

Кабмін змінив карантинні норми для протидії поширенню штаму дельта
Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Кабінет Міністрів вніс зміни до карантинних норм для протидії поширенню коронавірусу штаму дельта.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

"Перш за все ми будемо проводити контроль стану здоров’я прибулих з країн, де цей штам коронавірусу вже поширений. Для цього розгорнуть пункти тестування на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 в пунктах пропуску через державний кордон", - коментує рішення уряду заступник міністра-головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Для в'їзду в Україну іноземцям (крім власників виду на проживання) і особам без громадянства старше 12 років, які прибувають з Індії, Великобританії, Росії та Португалії або перебували на території цих країн не менше 7 днів протягом останніх двох тижнів, треба безпосередньо на пунктах пропуску здати експрес-тест на антиген. При негативному результаті їм дозволять потрапити до України.

У разі відмови від тестування на кордоні буде відмовлено у в'їзді до України. У разі позитивного результату вони підлягають обов’язковій самоізоляції або обсервації. До місць обсервації або до закладів охорони здоров’я для їх госпіталізації осіб з позитивним тестом супроводжуватиме поліція.

Санітарні зони облаштовуються поза межами території пунктів пропуску  (пунктів контролю) через державний кордон.

Список країн буде переглядатися та оновлюватися залежно від епідемічної ситуації. 

Нові норми будуть діяти з 2 липня 2021 року.

Нагадаємо, перші два випадки коронавірусу штаму дельта були виявлені 23 червня у Києві у прибулих з Росії.

Раніше Міністерство закордонних справ порадило громадянам України уникати поїздок в Росію, Індію, Великобританію і Португалію через значне поширення у цих країнах штаму коронавірусу B.1.617.2, відомого як дельта або "індійський".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також