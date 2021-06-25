Кабмін змінив карантинні норми для протидії поширенню штаму дельта

Кабінет Міністрів вніс зміни до карантинних норм для протидії поширенню коронавірусу штаму дельта.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

"Перш за все ми будемо проводити контроль стану здоров’я прибулих з країн, де цей штам коронавірусу вже поширений. Для цього розгорнуть пункти тестування на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 в пунктах пропуску через державний кордон", - коментує рішення уряду заступник міністра-головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Для в'їзду в Україну іноземцям (крім власників виду на проживання) і особам без громадянства старше 12 років, які прибувають з Індії, Великобританії, Росії та Португалії або перебували на території цих країн не менше 7 днів протягом останніх двох тижнів, треба безпосередньо на пунктах пропуску здати експрес-тест на антиген. При негативному результаті їм дозволять потрапити до України.

У разі відмови від тестування на кордоні буде відмовлено у в'їзді до України. У разі позитивного результату вони підлягають обов’язковій самоізоляції або обсервації. До місць обсервації або до закладів охорони здоров’я для їх госпіталізації осіб з позитивним тестом супроводжуватиме поліція.

Санітарні зони облаштовуються поза межами території пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон.

Список країн буде переглядатися та оновлюватися залежно від епідемічної ситуації.

Нові норми будуть діяти з 2 липня 2021 року.

Нагадаємо, перші два випадки коронавірусу штаму дельта були виявлені 23 червня у Києві у прибулих з Росії.

Раніше Міністерство закордонних справ порадило громадянам України уникати поїздок в Росію, Індію, Великобританію і Португалію через значне поширення у цих країнах штаму коронавірусу B.1.617.2, відомого як дельта або "індійський".