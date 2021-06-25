Двоє київських поліцейських супроводжували кілерів балканського наркобарона на прохання екснардепа Дейдея, – "Слідство.інфо"
Двоє київських поліцейських супроводжували кілерів балканського наркобарона на прохання екснардепа Дейдея, – "Слідство.інфо"
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
Росія заявила про готовність "бомбити" кораблі, що "вторгуються"
Росія заявила про готовність "бомбити" кораблі, що "вторгуються"
Збірна України вперше у своїй історії вийшла у плей-оф Євро (оновлено)
Збірна України вперше у своїй історії вийшла у плей-оф Євро (оновлено)
Зеленський заявив, що дзвонив Лукашенку щодо "вагнерівців"
Зеленський заявив, що дзвонив Лукашенку щодо "вагнерівців"
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
LB.ua розпочинає програму з фандрайзингу
LB.ua розпочинає програму з фандрайзингу
Джонсон: британський есмінець рухався в українських водах і законно перебував поблизу Криму
Джонсон: британський есмінець рухався в українських водах і законно перебував поблизу Криму
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Родині померлого від коронавірусу лікаря Олега Гайди виплатили компенсацію через рік судової тяганини

Медик помер від ускладнень ковіду в червні минулого року. 

Родині померлого від коронавірусу лікаря Олега Гайди виплатили компенсацію через рік судової тяганини
Олег Гайдаа
Фото: Vgorode Львів

Уряд виплатив компенсацію за смерть від коронавірусу черкаського лікаря Олега Гайди майже через рік судової тяганини та перевірок спецкомісій. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила народна депутатка від "Голосу", член медкомітету Верхової Ради Ольга Стефанишина.

"Майже рік його син Ігор Гайда доводив у судах і спецкомісіях, що його батько помер від Covid-19. І от сьогодні зранку Ігор повідомив мені радісну новину: виплату нарешті здійснили! Довгі дні і місяці боротьби завершилися перемогою над системою", - написала депутатка.

Олег Гайда інфікувався коронавірусом і помер від ускладнень у червні минулого року. Відповідно до закону, родина мала отримати компенсацію, але уряду знадобилося зразу три спецкомісії для доведення того, що лікар заразився саме на роботі. Після цього родичам довелося відстоювати позицію в судах. 

Нагадаємо, за законом, родини померлих мають отримати компенсацію від держави – 1 млн 576 тис. 500 гривень, але лише якщо буде доведено, що медик інфікувався коронавірусом на робочому місці.

Закон було ухвалено в травні 2020. Станом на грудень, за даними Bihus.info, тільки 21 з 236 родин померлих від ковіду медиків отримала компенсації. Держава затягнула процес виплат навіть сім'ї лікаря Івана Венжиновича, обличчя якого на бордах країни було розміщено як символ боротьби з коронавірусом. Ситуація ускладнювалася тим, що за життя чоловіка взяті в нього тести на ковід були негативними. Докладніше читайте в матеріалі "Мрія про компенсації. Українські медики не можуть довести, що заразилися коронавірусом на роботі". 

У січні 2021 уряд урегулював процедуру розслідування випадків смерті медпрацівників, які надають допомогу пацієнтам з COVID-19, унаслідок захворювання на неї.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також