Родині померлого від коронавірусу лікаря Олега Гайди виплатили компенсацію через рік судової тяганини

Уряд виплатив компенсацію за смерть від коронавірусу черкаського лікаря Олега Гайди майже через рік судової тяганини та перевірок спецкомісій. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила народна депутатка від "Голосу", член медкомітету Верхової Ради Ольга Стефанишина.

"Майже рік його син Ігор Гайда доводив у судах і спецкомісіях, що його батько помер від Covid-19. І от сьогодні зранку Ігор повідомив мені радісну новину: виплату нарешті здійснили! Довгі дні і місяці боротьби завершилися перемогою над системою", - написала депутатка.

Олег Гайда інфікувався коронавірусом і помер від ускладнень у червні минулого року. Відповідно до закону, родина мала отримати компенсацію, але уряду знадобилося зразу три спецкомісії для доведення того, що лікар заразився саме на роботі. Після цього родичам довелося відстоювати позицію в судах.

Нагадаємо, за законом, родини померлих мають отримати компенсацію від держави – 1 млн 576 тис. 500 гривень, але лише якщо буде доведено, що медик інфікувався коронавірусом на робочому місці.

Закон було ухвалено в травні 2020. Станом на грудень, за даними Bihus.info, тільки 21 з 236 родин померлих від ковіду медиків отримала компенсації. Держава затягнула процес виплат навіть сім'ї лікаря Івана Венжиновича, обличчя якого на бордах країни було розміщено як символ боротьби з коронавірусом. Ситуація ускладнювалася тим, що за життя чоловіка взяті в нього тести на ковід були негативними. Докладніше читайте в матеріалі "Мрія про компенсації. Українські медики не можуть довести, що заразилися коронавірусом на роботі".

У січні 2021 уряд урегулював процедуру розслідування випадків смерті медпрацівників, які надають допомогу пацієнтам з COVID-19, унаслідок захворювання на неї.