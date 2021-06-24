В Україні виявили ще 937 випадків ковіду, померли 58 людей

За добу госпіталізовано 559 хворих з коронавірусом, одужала 2 471 особа.

У середу, 23 червня, в Україні виявили 937 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих 33 дітей і 24 медпрацівники.

Згідно з інформацією пресслужби Міністерства охорони здоров’я, за минулу добу госпіталізовано 559 хворих на ковід, 58 людей померли. Протягом доби від коронавірусу одужала 2 471 особа.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (223), Дніпропетровській (59), Харківській (57), Донецькій (51) та Київській (51) областях.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 223 випадки;

Вінницька область – 16 випадків;

Волинська область – 24 випадки;

Дніпропетровська область – 59 випадків;

Донецька область – 51 випадок;

Житомирська область – 17 випадків;

Закарпатська область – 8 випадків;

Запорізька область – 42 випадки;

Івано-Франківська область – 14 випадків;

Київська область – 51 випадок;

Кіровоградська область – 15 випадків;

Луганська область – 18 випадків;

Львівська область – 48 випадків;

Миколаївська область – 35 випадків;

Одеська область – 30 випадків;

Полтавська область – 18 випадків;

Рівненська область – 26 випадків;

Сумська область – 24 випадки;

Тернопільська область – 6 випадків;

Харківська область – 57 випадків;

Херсонська область – 30 випадків;

Хмельницька область – 49 випадків;

Черкаська область – 33 випадки;

Чернівецька область – 11 випадків;

Чернігівська область – 32 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 231 914 осіб, одужало - 2 157 732 людей, 52 181 - померли від коронавірусної недуги.

Нагадаємо, станом на 23 червня в Україні зафіксовано два випадки "індійського" штаму коронавірусу, який вважають заразнішим та агресивнішим за попередні.

У зв’язку з цим уряд змінює правила в’їзду в Україну. З 25 червня прибулих з Індії, Великої Британії, Росії, Португалії пускатимуть у країну лише за наявності негативного експрес-тесту на COVID-19.