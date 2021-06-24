Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля Криму, в Лондоні це спростовують (оновлено)
Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля Криму, в Лондоні це спростовують (оновлено)
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
Штам коронавірусу "Дельта" зафіксували в Україні, - Данілов
Штам коронавірусу "Дельта" зафіксували в Україні, - Данілов
Збірна України вперше в своїй історії вийшла у плей-оф Євро
Збірна України вперше в своїй історії вийшла у плей-оф Євро
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
МВС: поліцейські масово звільняються через низькі зарплати
МВС: поліцейські масово звільняються через низькі зарплати
Міноборони України відреагувало на інцидент із британським есмінцем у Чорному морі
Міноборони України відреагувало на інцидент із британським есмінцем у Чорному морі
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

В Україні виявили ще 937 випадків ковіду, померли 58 людей

За добу госпіталізовано 559 хворих з коронавірусом, одужала 2 471 особа.

В Україні виявили ще 937 випадків ковіду, померли 58 людей
Фото: EPA/UPG

У середу, 23 червня, в Україні виявили 937 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих 33 дітей і 24 медпрацівники.

Згідно з інформацією пресслужби Міністерства охорони здоров’я, за минулу добу госпіталізовано 559 хворих на ковід, 58 людей померли. Протягом доби від коронавірусу одужала 2 471 особа.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (223), Дніпропетровській (59), Харківській (57), Донецькій (51) та Київській (51) областях.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

  • м. Київ – 223 випадки;
  • Вінницька область – 16 випадків;
  • Волинська область – 24 випадки;
  • Дніпропетровська область – 59 випадків;
  • Донецька область – 51 випадок;
  • Житомирська область – 17 випадків;
  • Закарпатська область – 8 випадків;
  • Запорізька область – 42 випадки;
  • Івано-Франківська область – 14 випадків;
  • Київська область – 51 випадок;
  • Кіровоградська область – 15 випадків;
  • Луганська область – 18 випадків;
  • Львівська область – 48 випадків;
  • Миколаївська область – 35 випадків;
  • Одеська область – 30 випадків;
  • Полтавська область – 18 випадків;
  • Рівненська область – 26 випадків;
  • Сумська область – 24 випадки;
  • Тернопільська область – 6 випадків;
  • Харківська область – 57 випадків;
  • Херсонська область – 30 випадків;
  • Хмельницька область – 49 випадків;
  • Черкаська область – 33 випадки;
  • Чернівецька область – 11 випадків;
  • Чернігівська область – 32 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 231 914 осіб, одужало - 2 157 732 людей, 52 181 - померли від коронавірусної недуги.

Нагадаємо, станом на 23 червня в Україні зафіксовано два випадки "індійського" штаму коронавірусу, який вважають заразнішим та агресивнішим за попередні.

У зв’язку з цим уряд змінює правила в’їзду в Україну. З 25 червня прибулих з Індії, Великої Британії, Росії, Португалії пускатимуть у країну лише за наявності негативного експрес-тесту на COVID-19.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також