В Україні виявили ще 937 випадків ковіду, померли 58 людей

У середу, 23 червня, в Україні виявили 937 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих 33 дітей і 24 медпрацівники.
Згідно з інформацією пресслужби Міністерства охорони здоров’я, за минулу добу госпіталізовано 559 хворих на ковід, 58 людей померли. Протягом доби від коронавірусу одужала 2 471 особа.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (223), Дніпропетровській (59), Харківській (57), Донецькій (51) та Київській (51) областях.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
- м. Київ – 223 випадки;
- Вінницька область – 16 випадків;
- Волинська область – 24 випадки;
- Дніпропетровська область – 59 випадків;
- Донецька область – 51 випадок;
- Житомирська область – 17 випадків;
- Закарпатська область – 8 випадків;
- Запорізька область – 42 випадки;
- Івано-Франківська область – 14 випадків;
- Київська область – 51 випадок;
- Кіровоградська область – 15 випадків;
- Луганська область – 18 випадків;
- Львівська область – 48 випадків;
- Миколаївська область – 35 випадків;
- Одеська область – 30 випадків;
- Полтавська область – 18 випадків;
- Рівненська область – 26 випадків;
- Сумська область – 24 випадки;
- Тернопільська область – 6 випадків;
- Харківська область – 57 випадків;
- Херсонська область – 30 випадків;
- Хмельницька область – 49 випадків;
- Черкаська область – 33 випадки;
- Чернівецька область – 11 випадків;
- Чернігівська область – 32 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 231 914 осіб, одужало - 2 157 732 людей, 52 181 - померли від коронавірусної недуги.
Нагадаємо, станом на 23 червня в Україні зафіксовано два випадки "індійського" штаму коронавірусу, який вважають заразнішим та агресивнішим за попередні.
У зв’язку з цим уряд змінює правила в’їзду в Україну. З 25 червня прибулих з Індії, Великої Британії, Росії, Португалії пускатимуть у країну лише за наявності негативного експрес-тесту на COVID-19.