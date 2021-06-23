Усі місця на вакцинацію в МВЦ у Києві зайняті до 27 червня

У Києві всі місця по запису в центрі вакцинації від COVID-19 у Міжнародному виставковому центрі на 24-27 червня вже зайняті. Залишилася тільки "жива черга".

Про це йдеться в повідомленні сервісу helsi.me в Telegram.

"Всі місця на вакцинацію 24-27 червня в Києві зайнято. Завтра вранці ми будемо інформувати про стан живої черги - щоб ви розуміли, як вона просувається і могли планувати свій час, якщо раптом не встигли забронювати місце онлайн", - йдеться в повідомленні.

Також підкреслюється, що на завтра в Києві очікується до +36, тому довге очікування в живій черзі небезпечне для здоров'я. А якщо є запис на певний час через helsi.me, то слід прибути вчасно, щоб вакцинація була за графіком.

Нагадаємо, центр вакцинації у столичному МВЦ відкрили 29 травня. Щеплення роблять вакциною CoronaVac.

Пізніше для скорочення черг на вакцинацію записаних у "Дії" киян розділили на дві групи. Отримати щеплення можна за запрошенням по смс та в порядку "живої черги". Запрошені будуть повинні показати смс-повідомлення з датою, часом та номером вакцинальної бригади. У разі запізнення у запрошених залишається можливість вакцинуватися у порядку "живої черги".

Крім того, медичний портал для пацієнтів Helsi.me запровадив попередній запис на вакцинацію в МВЦ, щоб уникнути черг.

Також Київська мерія вирішила почати масову вакцинацію від коронавірусу у пунктах щеплень на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги. Записатися в них можна буде через сімейних лікарів.