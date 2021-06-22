МОЗ повідомило про початок вакцинації трудових колективів

В чергу стали майже 1500 компаній на 217 тисяч осіб.

Міністерство охорони здоров'я повідомило про початок вакцинації проти COVID-19 компаній, які мають у своєму штаті понад 50 осіб, охочих щепитися.

На сайті МОЗу повідомляється, що станом на 21 червня на вакцинацію записалося 1447 організованих колективів, разом це майже 217 тисяч осіб. Хто раніше зареєструвався, той раніше і отримає щеплення.

Процес вакцинації буде залежати від кількості мобільних бригад з імунізації.

Для щеплень використовуватиметься вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

До приїзду мобільної бригади керівництво колективу має забезпечити приміщення для вакцинації:

чисте і добре освітлене;

відділене від виробничих площ або відкритих просторів з робочими місцями;

з вентиляцією для постачання свіжого повітря (може бути звичайне вікно);

з достатньою площе для комфортної роботи мобільної бригади з вакцинації у складі щонайменше 3 осіб;

з кушеткою для пацієнтів, стільцями та столиками для роботи мобільної бригади;

з окремим столиком для термоконтейнера, ін’єкційних матеріалів та коробки для безпечної утилізації шприців;

з доступом до рукомийника;

з доступом до WiFi.

Також потрібне приміщення на 5-10 осіб для медичного спостереження після щеплень протягом 30 хв.

Нагадаємо, що вакцинацію трудових колективів анонсували ще у квітні.