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В Україні за неділю виявили 323 нових захворілих на ковід

По країні працюіали 56 мобільних бригад для вакцинації, було щеплено 4 390 осіб. 

Фото: МОЗ у Telegram
Минулої доби, 20 червня, в Україні виявили 323 нових захворілих на ковід, було зроблено 14 098 тестувань. Загальна кількість виявлених випадків по країні склала 2 229 846 осіб.

За неділю зафіксували 16 летальних випадків (за весь час епідемії – 52 032), одужали 677 осіб (загалом – 2 152 140). Про це повідомили в Telegram МОЗ. 

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (95,)  Миколаївській (26),  Львівській (23), Дніпропетровській (22) та Запорізькій (22) областях", – йдеться у повідомленні. 

Також за 20 червня від коронавірусу щепили 4 390 осіб. Як відомо, у зв'язкі зі святами центр вакцинації у столичному МВЦ не працював, однак охочі могли щепитися в робочі дні минулого тижня. 

Протягом доби в країні працювали 56 мобільних бригад, 185 пунктів щеплення і 24 центри вакцинації. Від початку вакцинальної кампанії загалом проведено 2 086 492 щеплення.

Нагадаємо, НАН України попередила, що через значне поширення штаму "Дельта" Росією нова хвиля поширення COVID-19 може початися зі Сходу України. При недостатньому контролі міжнародної міграції та недостатніх темпах вакцинації спалах може початися раніше осені.

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