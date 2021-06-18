Зеленський анонсував запуск лікарень "нового, якісно іншого формату" і підписав указ про орієнтир на 20 тис. гривень зарплат лікарям

Президент пообіцяв, що орієнтиром мінімального рівня оплати праці встановлять не менше 13500 грн для середнього медперсоналу і не менше 20 000 грн для лікарів.

Президент України Володимир Зеленський анонсував запуск лікарень "нового, якісно іншого формату" за найкращими світовими стандартами. Про це він оголосив під час виступу з нагоди Дня медичних працівників.

"Лікарні, однаково комфортні як для пацієнта, так і для лікаря. Ми починаємо цей проєкт вже цьогоріч з обласних клінічних і обласних дитячих лікарень, які мають відповідати світовому рівню провідних європейських клінік. Важливо - мова не лише про столицію і міста-мільйонники. Проєкт буде реалізовано в кожній області України, а нові заклади стануть прикладом якості і основою майстер-планів для подальшого оновлення всіх лікарень в усій нагій країні", - запевнив президент.

Він також додав, що у межах "Великого будівництва" вже "зробили 33 лікарні і 260 сільських амбулаторій". До кінця року хочуть інвестувати в ще 30 сільських закладів, 340 амбулаторій і 200 приймальних відділень.

"Я розумію, що будь-яка, навіть надсучасна лікарня ризикує стати красивою і нікому непотрібною декорацією, якщо в ній не працюють вмотивовані і щасливі спеціалісти. І це другий пріорітет - гідна мотивація, забезпечення умов, гарантій для всіх медичних працівників", - заявив Володимир Зеленський.

Він назвав неприпустимою середню зарплату медика. Він пообіцяв сьогодні підписати указ про встановлення орієнтиру мінімального рівня оплати праці - не менше 13500 грн для середнього медперсоналу і не менше 20 000 грн для лікарів.

Оновлено. Президент підписав указ, який встановлює орієнтир мінімального рівня оплати праці – не менше 13,5 тис. грн для середнього медичного персоналу. І не менше 20 тис. грн для лікарського складу.

Указ, який я підписую сьогодні, має досить складну назву, але просту суть. Він встановлює орієнтир мінімального рівня оплати праці – не менше 13,5 тис. грн для середнього медичного персоналу. І не менше 20 тис. грн для лікарського складу. pic.twitter.com/lweOMfle3x — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 18, 2021

У Києві станом на квітень середня зарплата лікарів у деяких лікарнях сягала 23 тис. грн (до вирахування податків). А є міські лікарні, де рівень зарплат лікарів – 7 тис. грн. Аналогічно медсестри у Києві мають зарплати від 7 до 13 тисяч залежно від закладу, санітарки – від 5 до 10 тисяч.