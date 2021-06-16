Кабмін запропонував направити гроші від розмитнення євроблях на закупівлю вакцин

Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді направити гроші від розмитнення євроблях на закупівлю вакцин від COVID-19.

Про це на початку засідання уряду в середу сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Кількість тих, хто хоче та готовий вакцинуватися, постійно зростає. Люди бачать, що їх сусіди, друзі та родичі вакцинуються, а отже, бажання вакцинуватися зростає щодня", - сказав Шмигаль.

За його словами, станом на червень 2021 року Україна має домовленості на поставку 42 млн доз вакцини. Частина цих поставок вже оплачена, а за решту вносяться аванси. "Для того аби не виникало жодних проблем з фінансуванням, уряд пропонує виділити додаткові 1,4 млрд гривень на програму боротьби з коронавірусом, зокрема на закупівлю вакцин", - сказав.

Відповідний законопроєкт повинна буде розглянути Верховна Рада.

За його словами, гроші візьмуть з надходжень від розмитнення автомобілів на єврономерах. Порядок пільгового розмитнення почав діяти з 15 червня.

Нагадаємо, що у квітні 2021 року Верховна Рада вчергове дозволила розмитнити автомобілі на європейських номерах (так звані євробляхи) на пільгових умовах.

Під час попереднього пільгового періоду в листопаді 2018 року - лютому 2019 року українці розмитнили за зменшеними ставками податків 218 тисяч автомобілів на іноземних номерах. Їхні власники сплатили до бюджету 13,5 млрд гривень.

Ухвалені закони не зупинили протести "євробляхарів", тож народні депутати знову вирішили піти на поступки власникам нерозмитнених авто і створили, як було анонсовано "останній пакет" законопроєктів щодо цього.