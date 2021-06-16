Друга доза. Чи є життя між поставками вакцин?

Зрозуміло, що темпи вакцинації залежать від поставок. Але поставки водночас залежать від вміння Міністерства охорони здоров’я вибудовувати стратегію і планувати наступні кроки. Поки що українська стратегія вакцинації від ковіду нагадує життя від зарплати до зарплати – ніби і живеш, але далі наступного місяця заглядати неможливо.

Уже два тижні поспіль щодня в Україні вакцинують понад 20 тисяч людей. Та це все ще повільно. Щеплення отримали лише 3,5% людей від загальної кількості населення . Ще більш плачевним виглядає показник тих, хто отримали другу дозу і вже вакцинувалися повністю – це лише 0,6% українців. При цьому міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко амбітно планує повністю вакцинувати до кінця літа п’ять мільйонів людей .

Наприкінці травня в Україну приїхали нові партії одразу двох виробників вакцин від ковіду. Зі стартом масової вакцинації на стадіонах, у виставкових центрах, у ТРЦ та навіть на ринках, кількість вакцинованих людей поповзла нарешті вгору.

Фото: КМДА

До 7 червня щеплення другою дозою вакциною AstraZeneca відбувалося вкрай кволо, повторно вакцинували не більше двох тисяч людей на добу по всій Україні. У деяких областях, наприклад Полтавській, до 8 червня другу дозу не вкололи взагалі нікому. Планувалося, що резерв для другої дози буде з тих флаконів, які доставили в Україну ще у лютому. Але потім правила гри змінили і тривалий час не було зрозуміло, як люди, що вакцинувалися навесні, щепитимуться повторно.

Зрештою, 7 червня до України прибуло понад 700 тисяч доз вакцини AstraZeneca і тих, хто отримали перше щеплення ще в березні, почали запрошувати на друге. Процес йде повільно, але станом на 14 червня другою дозою AstraZeneca щеплять у всіх областях, згідно з даними, що публікує РНБО.

– Я зробила перше щеплення від ковіду 16 березня залишковою дозою, – говорить Анастасія з Кропивницького. – Спочатку область отримала 12 тисяч доз AstraZeneca і планували, що половина вакцин чекатиме у холодильнику поки настане час вакцинуватися другою дозою. Але її вирішили повністю використати для першого щеплення і в мене були побоювання, що нової поставки не буде. Однак минулого тижня надійшла поставка, я зателефонувала у лікарню, де щепилися перший раз і мені сказали, що я можу приходити за другою дозою.



– Я вакцинувалася 19 березня, – каже Марина з Маріуполя. – У нас в принципі в місті лише одна поліклініка, яка займається щепленнями від ковіду. Минулого тижня я звернулася до головного лікаря з питанням, коли можна приходити за другою дозою і мені сказали, що з п’ятниці (11 червня, – авт.) вони починають запрошувати людей. Другу дозу, фактично, люди отримуватимуть день у день. Наприклад, якщо я щепилася першою дозою 19 березня, то повторне буде 19 червня і так далі.

Як повідомив у коментарі LB.ua, регіональний координатор проведення вакцинальної кампанії у місті Києві Василь Животенюк, поступово усіх, хто отримав перше щеплення запросять на друге. Якщо людині не зателефонують, але час дата другого щеплення вже близько, то вона може звернутися до найближчого пункту щеплень. Оскільки усі дані пацієнта зберігаються в електронній системі, відмовити у другому щепленні не мають права. Навіть якщо людина вакцинувалася в іншому місті, повторну дозу можна отримати за місцем поточного проживання. При цьому немає значення, де саме підписана декларація з сімейним лікарем – другу дозу вакцини пацієнт отримає гарантовано. Інтервал між щепленнями може ставити, за даними досліджень, від чотирьох до дванадцяти тижнів.

Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic

У МОЗ запевняють: вакцин на повторні щеплення вистачить. Станом на 12 червня на складах в Україні налічується більше 620 тисяч доз вакцини AstraZeneca італійського виробництва. Вони призначені виключно для введення другої дози.

Станом на 12 червня в Україні залишилося більше мільйона доз вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech та понад 798 тисяч доз вакцини CoronaVac виробництва Sinovac Biotech, повідомили LB.ua у МОЗ. Також ще 700 тисяч доз CoronaVac знаходяться на лабораторному контролі у міністерстві, після чого їх розподілять у регіони. У МОЗ так само запевняють, що за кожним, хто отримав першу дозу, зарезервована друга. Для Comirnaty інтервал між щепленнями становить 21 день, для CoronaVac – 14-28 днів.

Міністр амбіційно прагне повністю вакцинувати п’ять мільйонів людей до кінця літа. При цьому 14 червня в Україні другу дозу отримали менше двох тисяч осіб. У вихідні за два дні сумарно повторно вакцинувалося лише 483 людини.

Але тих людей, які ще не отримали жодної дози вакцини, але хочуть вакцинуватися, перш за все хвилює одне запитання – коли ж ми? Нині середина червня. За майже п’ять місяців вакцинальної кампанії усього лише півтора мільйона людей отримали першу дозу. Уже почали вакцинувати державних службовців, прокурорів, суддів, але досі першу дозу не отримали люди старші 60 років, особи з хронічними захворюваннями на кшталт діабету, онкопацієнти.

У Міністерстві охорони здоров’я не відповіли на запитання LB.ua, коли очікується наступна поставка. Ухилявся від прямої відповіді і міністр Віктор Ляшко в інтерв’ю. Така поведінка дозволяє припускати, що, попри зміну міністра, у МОЗ досі немає чіткої стратегії вакцинальної кампанії. Вакцинація в Україні все ще живе від поставки до поставки, від одних вихідних до інших, коли щеплять на стадіонах. Менш за все це схоже на рух до п’яти мільйонів повністю вакцинованих українців.