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Ляшко заявив про початок перемовин щодо перенесення на літо поставок вакцин від ковіду

Ці поставки планувалися на четвертий квартал року. 

Ляшко заявив про початок перемовин щодо перенесення на літо поставок вакцин від ковіду
Фото: kyivcity.gov.ua

Міністерство охорони здоров'я почало процес перемовин про перенесення поставок вакцини від ковіду з четвертого кварталу цього року на літні місяці. Про це в інтерв'ю LB.ua повідомив новий очільник відомства Віктор Ляшко.

"Плюс ведуться перемовини з компаніями, з якими раніше активних перемовин не було, про пріоритетність поставок влітку. В мене є амбітна ціль – за літо вакцинувати 5 мільйонів українців двома дозами, тобто, повністю вакцинувати. Або ж зробити 10 мільйонів доз. Тому я не буду робити ніяких заяв, а буду показувати роботу своїми діями", - запевнив міністр.

Ляшко також пообіцяв, що через 100 днів від свого призначення, яке відбулося 20 травня, вийде на пресбрифінг і на засідання фракції "Слуга народу", де буде "прийматися рішення, чи я виконав обіцяне і чи працюю далі".

"Я не тримаюсь за крісло, я серйозно кажу, що прийшов виконати поставлену мету – змінити систему охорони здоров’я і покращити здоров’я українців", - додав він.

Міністр також заявив, що розблокувати всі центр вакцинації поки неможливо через брак вакцин.

"500 тисяч доз вакцини на 3000 кабінетів щеплення – це ні про що. Таке розблокування внесе дисбаланс і розпорошить організаційний процес", - вважає Віктор Ляшко.

Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у другому кварталі цього року Україна очікує поставку ще 500 000 доз вакцини Pfizer. У серпні очікується поставка 4 млн доз препарату Novavax. Після цього його завозитимуть щомісяця по 2 млн. Також держава має отримати понад 10 млн доз AstraZeneca. Загалом Україна законтрактувала 34 млн доз різних виробників, ще 8 млн держава отримає у межах ініціативи COVAX. 

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